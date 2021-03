Wilki weszły na posesję! "Ślady ciągnięcia, było pełno krwi" [wideo]

Wilki zagryzły psa w Suwałkach. Dzikie zwierzęta weszły na jedną z posesji w mieście. – Były ślady ciągnięcia tego psa, jak mu weszliśmy później w stronę jego ciągnięcia po śladach, to była masakra co tam się działo pełno krwi – mówi mieszkanka.

Do tego zdarzenia doszło w piątek nad ranem w Suwałkach na jednej z posesji przy ulicy Studzieniczne. Mieszkańców około godziny 3 rano obudził przeraźliwy skowyt psa.

Czarny kundelek, który spał w stodole, próbował obronić się przed wilkami, jednak został przez nie zagryziony. Pies zginął w męczarniach , na co wskazują ślady. Dorota Suchocka, mieszkanka ulicy Studzieniczne powiedziała TVP3 Białystok, że widoczne były ślady ciągnięcia psa. – To była masakra, co tam się działo, pełno krwi – dodała.

Mieszkańcy boją się wilków. – Skoro on podszedł 50 metrów od zamieszkania, to co będzie dalej, wejdzie, usiądzie na podwórku i będzie siedział, i z czym podejdziesz do niego? Z kijem? Nie ma szans na to – mówi Radosław Suchocki.

Wilki już wcześniej atakowały w tym miejscu, ale mieszkańcy płoszyli je petardami.

tvp.info/kp