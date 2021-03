Bloger pisze o niszczeniu kościołów. Szybka reakcja firm!

Łukasz Stelmach jest znanym blogerem popkulturowym, jednak w ostatnim czasie jego nazwisko wymieniane jest raczej w kontekście kontrowersji.

Wszystko po tym jak udostępnił zdjęcie z Godzillą, która niszczy miasto przy pomocy strumienia… tęczy. Jak skomentował Stelmach:

Nie wiem kto jest autorem, ale czy dałoby radę zrobić też wersję z King Kongiem? Zamiast rzygać tęczą mógłby np. niszczyc kościoły toporem zrobionym z jakiegoś patriotycznego pomnika, który zostawiłaby po sobie ładny tęczowy ślad. Bardzo proszę. Edit: Ych, widzę, że sporo osób nie kuma o co chodzi, więc wytlumaczę. Plakat został stworzony przez typa, który to chciał dojebać LGBT, dlatego mamy tu potwora, który niszczy tęczą nasz katolicki bogobojny kraj. Problem w tym, że rzygający tęczą Godzilla wygląda naprawdę cool - no ale mamy też inne potwory, right? Mój pomysł z King Kingiem to tylko jeden sposób na to, by się w tę piękną estetykę wpisać - jeśli ktoś ma problem z niszczeniem kościołów, to uwagi proszę kierować do autora załączonego plakatu, to on to wymyślił