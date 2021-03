Microsoft One 2021. "Popyt na technologie Microsoft rośnie w niewiarygodnym tempie"

Jubileuszowa 10. Edycja konferencji Microsoft One 2021 została zorganizowana w trybie online w rok po ogłoszeniu planu inwestycji o wartości 1 miliarda dolarów, którego celem jest otwarcie nowego regionu data center firmy w Polsce. Konferencja była okazją do ogłoszenia obecności na polskim rynku firmy Avanade – wkrótce rozpocznie ona proces dostarczania usług także rodzimym klientom. Microsoft One to największa konferencja partnerska polskiego oddziału Microsoft, rozwijana od 2011 roku

Konferencja stała się jednym z najważniejszych biznesowych wydarzeń polskich firm technologicznych. Jej wiodącym tematem jest rola współpracy i budowania ekosystemu zaufanych partnerów we wdrażaniu technologii oraz wspieranie firm i instytucji w rozwoju technologicznym.

Tegoroczna konferencja Microsoftu przyniosła laury wybranym partnerom firmy, a wśród nagrodzonych znaleźli się m.in.: Predica Consulting Services, Advatech Sp. z o.o., Testportal, T-Systems Polska, Piwik PRO, XPLUS S.A., Integrity Partners, Tech Data Polska. Święto partnerów Microsoftu zostało w tym roku przygotowane w formie telewizyjnego show z udziałem pierwszoplanowych gwiazd ze świata kultury i sztuki.

Mija rok od ogłoszenia przez Microsoft kompleksowego planu inwestycyjnego o wartości 1 miliarda dolarów, którego celem jest przyspieszenie innowacji i cyfrowej transformacji i otwarcie nowego regionu data center Microsoft w Polsce. Za nami miesiące intensywnej pracy i obserwowania z bliska, jak transformacja cyfrowa wspiera organizacje, niezależnie od ich wielkości i branży. Widzimy, jak ważne jest, aby w centrum uwagi i działań znajdowało się zaufanie. Dzięki współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu przyspieszyliśmy wdrażanie chmury i pomogliśmy organizacjom wzmocnić odporność na zmiany - powiedział do uczestników konferencji Mark Loughran, dyrektor generalny polskiego oddziału firmy Microsoft, w mowie powitalnej.

Loughran dodał, że osiągnięcia Microsoftu są nierozerwalnie związane z partnerami, ich doświadczeniem i wiedzą. Dlatego pragnę dziś podziękować ponad sześciu tysiącom niesamowitych Partnerów, którzy razem z nami realizują marzenie o Polskiej Doliny Cyfrowej - zapewnił.

Event był momentem, w którym biznes, trendy, relacje i rozrywka stworzyły nowoczesną przestrzeń do komunikacji oraz zintegrował społeczność Microsoft i Partnerów wokół wspólnych wartości firmy.

Technologiczne centrum Europy

Event stał się okazją dla wieloletniego Partnera Microsoft, firmy Avanade do podkreślenia, w jaki sposób rozwój obecności nad Wisłą poszerzy wachlarz usług dla polskich klientów.

Z niecierpliwością czekamy na rozszerzenie naszej działalności w Polsce w maju, aby obsługiwać lokalne firmy. Pomagamy klientom w całej Europie w cyfrowej transformacji, ponieważ popyt na technologie Microsoft rośnie w niewiarygodnym tempie. To naprawdę ekscytujący czas dla polskiego rynku, który wychodzi z pandemii prężniej i szybciej niż wiele innych krajów w Europie – powiedziała Anna Di Silverio, prezes spółki Avanade Europe.

Emiliano Rantucci, dyrektor generalny Avanade, podkreślał, że polscy specjaliści są odpowiedzią na lukę kompetencyjną w zakresie ekspertów technologicznych. Zauważył, że dostępność dla polskich klientów umożliwi jeszcze bardziej dynamiczny postęp w realizacji projektów IT dla branży, a jednocześnie zapewni na naszym rynku nowe miejsca pracy.

W Europie Polska jest postrzegana jako dynamiczne centrum technologiczne i źródło wysoce zmotywowanych specjalistów technicznych. To cyfrowe serce Europy. Jesteśmy pewni, że polscy specjaliści techniczni mają do zaoferowania Avanade odpowiednią kombinację umiejętności technicznych i nastawienia na innowacyjność, co stwarza im ekscytującą okazję do kariery u nas. Mamy nadzieję, że uda nam się przyciągnąć najlepszych pracowników i zaoferować im wspólny rozwój w strukturach firmy, a wraz z nimi dopracowane rozwiązania dla klientów – powiedział Emiliano Rantucci.

Dyrektor generalny Avande dodał: Obserwujemy na polskim rynku rosnące zapotrzebowanie zwłaszcza na rozwiązania wspierające cyberbezpieczeństwo, naukę o danych, sztuczną inteligencję, przetwarzanie w chmurze, pracę zdalną i wszystko, co wiąże się z cyfrową podróżą organizacji i biznesu.

Polskie firmy oraz instytucje coraz chętniej wykorzystują usługi chmurowe i skala ta będzie się systematycznie zwiększać. Microsoft angażuje sektor technologiczny do dyskusji i zachęca do współpracy, wskazując możliwości wykorzystania tego trendu. Podczas imprezy firma wyróżniła najlepszych partnerów, którzy zdecydowali się na połączenie narzędzi biznesowych Microsoftu z własną wiedzą i doświadczeniem w różnych branżach do opracowania swoich innowacyjnych rozwiązań znajdujących zastosowanie u klientów na polskim rynku. Takie działania są niezmiennie korzystne dla partnerów, ponieważ przekładają się na rozwój ich biznesu i unikalną specjalizację w danym sektorze gospodarki czy modelu biznesowym.

microsoft.com/pl / mt