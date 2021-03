Nowe obostrzenia! Szef MZ: Dynamika zachorowań przyśpiesza

Przekroczyliśmy barierę 25 tys. zachorowań dziennie, trzecia fala przyrasta i przyspiesza. Wobec tej sytuacji musimy podjąć zdecydowane kroki – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski

Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem przekroczenia kolejnej bariery psychologicznej, jeśli chodzi o liczbę nowych dziennych zachorowań, wszyscy już wiemy, że ta liczba przekroczyła 25 tys. i, co najważniejsze, dynamika zachorowań w ostatnich dniach przyspiesza - powiedział Niedzielski.

Przypomniał, że w kolejnych dniach obserwujemy dynamikę zakażeń zdecydowanie wyższą od obserwowanej w poprzednim tygodniu.

Oznacza to, że mimo że byliśmy już w poprzednim tygodniu na poziomie ponad 20 tys. zachorowań, to wcale tempo wzrostu nie maleje, tylko niestety trzecia fala przyrasta i przyspiesza” - zaznaczył. Wobec tej sytuacji musimy podjąć zdecydowane kroki - oświadczył minister zdrowia

Obostrzenia w całym kraju

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce: zamknięte kina, hotele, muzea, baseny, ograniczona działalność galerii handlowych, tryb zdalny nauki w klasach I-III szkół podstawowych - zakomunikował Minister zdrowia.

Apel o pracę zdalną

Niedzielski zaapelował w środę do pracodawców, aby w miarę możliwości przejść na pracę zdalną, żeby ograniczyć transmisję wirusa. To już jest ten moment, kiedy znów musimy wrócić do tego trybu pracy – zaznaczył szef MZ.

Jeżeli chodzi o sytuację, z którą mamy do czynienia, to przede wszystkim też martwi nas mobilność, czyli intensywność przemieszczania się – mówił Niedzielski.

Zaapelował do pracodawców, również publicznych, urzędów administracji, wszystkich organów reprezentujących państwo do tego, aby w miarę możliwość przejść na pracę zdalną.

To już jest ten moment, kiedy znów musimy wrócić do tego trybu pracy, który był charakterystyczny w listopadzie czy w drugiej połowie października, czy w ogóle dla całego okresu poprzedniej wiosny – powiedział.

Wskazywał, że bardzo ważne jest ograniczenie mobilności, a w konsekwencji transmisji wirusa, dlatego należy „w maksymalnej skali powrócić do pracy zdalnej”.

Brytyjski wariant koronawirusa problemem

Niedzielski podkreślił w środę na konferencji prasowej, że główną przyczyną rozwoju pandemii jest brytyjski wariant koronawirusa.

Mówił, że dane z wtorku wskazują, że udział mutacji brytyjskiej w zakażeniach osiągnął 52 proc.

I jak popatrzymy sobie wstecz, to widać, że ten wzrost jest szalenie dynamiczny – zaznaczył minister.

Wskazał, że w pierwszych badaniach z drugiej połowy stycznia początkowe udziały tej mutacji okazywały się na poziomie mniej więcej 5 proc.

Potem co dziesięć dni przyrastało to do 15, 25, 35, a ostatnio było 45 proc. Teraz mamy 52 proc. – podkreślił Niedzielski.

Weryfikacja łóżek

Zespoły złożone z kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia i pracowników wojewodów będą weryfikowały liczbę łóżek deklarowanych przez szpitale w systemie ELC ze stanem faktycznym - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia poinformował na konferencji prasowej w środę, że poprosił Narodowy Fundusz Zdrowia i wojewodów, żeby w porozumieniu weryfikowali dostępność bazy łóżkowej deklarowanej przez szpitale.

Specjalne zespoły złożone z kontrolerów NFZ i pracowników wojewody będą weryfikowały liczbę deklarowanych łóżek, będą sprawdzały, czy to się zgadza z tym, co jest deklarowane w systemie ELC (Ewidencja Łóżek COVID), który służy ratownictwu medycznemu do decydowania o tym, gdzie skierować karetkę z pacjentem - powiedział Niedzielski.

PAP/KG