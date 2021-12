Medycy, nauczyciele, służby? Dla kogo obowiązek szczepień

Uważam, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień, ale pewne grupy powinny podlegać obowiązkowi szczepień – powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Wskazał, że taki obowiązek mógłby objąć medyków, nauczycieli i służby mundurowe.

Szef MZ w Polsat News był pytany, czy jego zdaniem szczepienia przeciw SARS-CoV-2 powinny być obowiązkowe.

„Ja uważam jednak, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień, natomiast w przypadku pewnych grup, które są najbardziej z jednej strony narażone, a z drugiej też odpowiadają w sensie społecznym za pewne zwiększone ryzyko transmisji, to z punktu widzenia mojego te grupy rzeczywiście powinny podlegać obowiązkowi szczepień” – powiedział.

Dopytywany, czy taki obowiązek miałby dotyczyć medyków i nauczycieli, Niedzielski potwierdził. „Nauczyciele też” – powiedział.

Ocenił, że obowiązkowe szczepienia powinny dotyczyć także służb mundurowych „ze względu na pełnione obowiązki”.

Zdaniem ministra nie ma natomiast konieczności objęcia obowiązkiem szczepień pracowników handlu.

