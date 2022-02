Niedzielski: za nami apogeum piątej fali

Za nami apogeum piątej fali; to potwierdza się zarówno na poziomie liczby nowych zakażeń, jak i na poziomie badań i zleceń na testy – poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski

Widzimy wyraźnie, ze za nami jest już apogeum piątej fali. To przesilenie, z którym mieliśmy do czynienia dwa tygodnie temu. Potwierdza się to w każdym wymiarze, zarówno na poziomie liczby nowych zakażeń, ale także na poziomie badań i testów oraz na poziomie liczby zleceń, które są wykonywane przez lekarzy POZ – przekazał minister zdrowia na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że to już drugi tydzień, kiedy obserwowany jest spadek zleceń na testy. „To zawsze był wskaźnik wyprzedzający, jeśli chodzi o to, co będzie działo się z pandemią” – dodał Niedzielski.

W marcu znoszenie restrykcji?

Mamy tak naprawdę do czynienia z początkiem końca pandemii. Mam nadzieję, że w marcu będziemy mogli podejmować odważne decyzje o znoszeniu restrykcji – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Z mojego punktu widzenia widać, że luty będzie tym miesiącem, kiedy spadki zakażeń powinny być stosunkowo duże i w zasadzie w lutym wyczerpie się (…) poważne zagrożenie dla systemu opieki zdrowotnej – powiedział Niedzielski na konferencji prasowej. Mam nadzieję, że w marcu będziemy mogli podejmować odważne, pełne decyzje dotyczące znoszenia restrykcji (…) czy wprowadzenia bardziej łagodnych regulacji – tak, żebyśmy w wiosnę weszli w normalnym trybie funkcjonowania – dodał szef MZ. Tak jak często byłem pesymistą, w tej sytuacji jestem optymistą – mamy tak naprawdę do czynienia z początkiem końca pandemii – ocenił Niedzielski.

PAp/KG