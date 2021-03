Zagórski: Aukcję na 5G planujemy przed ustawą o KSC

Aukcja na rezerwacje częstotliwości 5G ma zostać ogłoszona jeszcze w tym roku jeszcze przed wejściem w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełnomocnik d/s cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski

W tej chwili ustawa jest po rozpatrzeniu przez Komitet Stały Rady Ministrów. Jest to więc kwestia myślę, że dwóch-trzech tygodni, kiedy będziemy mieli ustawę przyjętą przez Radę Ministrów i to powinno rozpocząć […] ten proces. A więc sam proces aukcyjny rozpocznie się w tym roku - dodał minister.

Według niego, operatorzy telekomunikacyjni dzisiaj oferują usługi 5G, ale zadaniem resortu jest udostępnienie im pasma najważniejszego w tym procesie, czyli C, „ale chcemy też udostępnić pasmo 700, podkreślił.

Zgodnie z komunikatem Komisji i Europejskiej - wdrożenia do 2025 roku dla sieci 5G założono, że do 2025 zostanie zapewniony niezakłócony dostęp do 5G we wszystkich większych miastach i na szlakach komunikacyjnych. Definicja dużych państw i szlaków należy do państwa UE - wskazał Zagórski.