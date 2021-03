Wojsko Unii Europejskiej? Powołano właśnie fundusz

Rada UE ustanowiła w poniedziałek Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF). Jest to fundusz pozabudżetowy o wartości około 5 mld euro na lata 2021-2027. Będą z niego współfinansowane działania zewnętrzne, mające skutki wojskowe lub obronne

Ostatecznym celem EPF jest zwiększenie zdolności UE do zapobiegania konfliktom, zachowania pokoju i wzmocnienia międzynarodowej stabilności i bezpieczeństwa. Umożliwi on UE lepszą pomoc krajom partnerskim poprzez wspieranie ich operacji pokojowych lub pomoc w zwiększaniu zdolności ich sił zbrojnych do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na ich terytorium, a także poprzez szersze działania o charakterze wojskowym lub obronnym, wspierającym cele wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) - czytamy w komunikacie, opublikowanym w poniedziałek przez Radę UE.