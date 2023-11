Belgia: Gangi narkotykowe coraz bardziej się zbroją

Po przerwie, związanej z pandemią koronawirusa, międzynarodowe mafie, przemycające ludzi, wróciły do gry – alarmuje austriacki „Kronen Zeitung”. We wtorek ciała dwóch Syryjczyków odkryto w ciężarówce, przewożącej 29 mężczyzn. Żołnierze zatrzymali pojazd do kontroli, co prawdopodobnie pozwoliło zapobiec jeszcze większej tragedii – informuje dziennik