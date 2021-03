Gazprom z mega stratą! Pierwszy raz od 22 lat

Według rosyjskich standardów sprawozdawczości rachunkowej Gazprom w 2020 roku poniósł stratę w wysokości 706,925 mld rubli. To pierwsza strata spółki (według tych standardów) od 1998 roku – informuje wnp.pl.

Spółka macierzysta PJSC Gazprom poniosła w 2020 roku stratę według rosyjskich standardów (RAS) w wysokości 706,925 mld rubli, wynika ze sprawozdań finansowych spółki – podała agencja Interfax. Oznacza to, że w przeliczeniu na złotówki, ubiegłoroczna strata Gazpromu przekroczyła 36 mld złotych. Dla porównania rok wcześniej firma miała zysk na poziomie 733,99 mld rubli.

Tak zły wynik to efekt pandemii koronawirusa i zapaści gospodarczej na wielu rynkach. To zaś przełożyło się na spadek zapotrzebowania na surowce, w tym paliwa kopalne.

Efektem tego były niskie ceny gazu ziemnego, do produkcji którego w drugim kwartale ubiegłego roku Gazprom musiał dopłacać, sprzedając 1000 m3 błękitnego paliwa poniżej stu dolarów.

To, jak tanio sprzedawał Gazprom surowiec, widać i teraz. Średnia cena dostaw rosyjskiego gazu do Chin od początku 2021 roku spadła do 118,5 dolara za tys. m. sześć. - wynika z danych Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej. Rok temu było 202 dol. – informuje wnp.pl