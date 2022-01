Gazprom nie odpuszcza PGNiG. "Żądania całkowicie bezzasadne"

Gazprom nie odpuszcza Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu w sporze o ceny gazu. Rosyjski koncern próbuje w ten sposób zademonstrować innym odbiorcom gazu, że powinni preferować długoterminowe kontrakty na dostawę surowca — podkreśla Business Insider Polska, powołując się na serwis wnp.pl.

Przypomnijmy, że 14 stycznia Gazprom Export i PJSC Gazprom skierował odwołanie do międzynarodowego arbitrażu, w którym domaga się wstecznej rewizji warunków cenowych umowy zakupu i sprzedaży gazu z 1996 r. z polską spółką PGNiG. Oznacza to, że Rosjanie chcą, abyśmy dopłacili do już dostarczonego do kraju gazu.

–Żądanie podwyższenia ceny kontraktowej zawarte w wezwaniu Gazpromu jest całkowicie bezzasadne - mówi Paweł Majewski, prezes PGNiG.

Gazprom po prostu podjął działania odwetowe, po tym jak PGNiG złożył jesienią zeszłego roku przeciwny wniosek - domagając się obniżenia cen surowca.

