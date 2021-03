DEBATA Polska-Azja. Współpraca z Azją może zmienić Polski Nowy Ład

Czy w polski modelu państwa dobrobytu potrzebujemy azjatyckich inwestorów? Jakie inwestycje firm dalekowschodnich wpisują się w propozycje Nowego Polskiego Ładu? Jakich inwestorów oczekujemy w Polsce, a jakie są oczekiwania inwestorów wobec polskiej administracji i biznesu?

Na te pytania odpowiadali uczestnicy debaty zorganizowanej podczas Forum Gospodarczego Polska-Azja „Zbliżenia 2021”. Prezentujemy pełny zapis panelu poświęconego strategicznym założeniom polityki proinwestycyjnej Polski w kontekście programów rządu RP.

Azjatyckie inwestycje w Polsce, współpraca regionalna, rozwój infrastruktury i logistyka, plany ekspansji polskich firm w Azji, eksport żywności na chłonne rynki dalekowschodnie – to tylko niektóre z tematów, które zostały poruszone podczas Forum Polska-Azja „Zbliżenia” 2021, dotyczącego współpracy gospodarczej z Dalekim Wschodem. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął premier Mateusz Morawiecki. Spotkaniom, odbywającym się z uwagi na pandemię w formie wirtualnej, patronują także Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem głównym wydarzenia jest Takeda Polska.

Wydarzenie otworzył panel poświęcony strategicznemu wymiarowi współpracy gospodarczej między Polską a krajami Dalekiego Wschodu. Uczestnikami panelu byli: Izabela Olszewska z zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Nienke Feenstra, dyrektor generalna japońskiej firmy biofarmaceutycznej Takeda, Sonia Buchholtz z Konfederacji Lewiatan, Wojciech Krawczyk z Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Jerzy Bielewicz, publicysta Gazety Bankowej.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Nienke Feenstry, dyrektor generalnej japońskiej firmy biotechnologicznej Takeda. Umieściła ona zagadnienia gospodarcze w szerszym kontekście zdrowia społecznego, bezpieczeństwa zdrowotnego i rozwiązań, które mogą mu służyć. Podkreślała, że Takeda – we współpracy z administracją i innymi krajowymi partnerami – jest w stanie takie rozwiązania dostarczać polskim pacjentom.

Bez względu na obszar, o którym mówimy, stoimy obecnie przed ogromnymi wyzwaniami w związku z pandemią COVID-19. Są one zbyt duże, by poradzić sobie z nimi samodzielnie. Punkty widzenia różnych krajów, kultur i organizacji mogą wzbogacić debatę, a przez to pomóc nam zbliżyć się do dobrych rozwiązań. W kontekście ochrony zdrowia będzie to oczywiście szybszy dostęp polskich pacjentów do lepszego leczenia – mówiła Nienke Feenstra, general manager firmy Takeda Polska.