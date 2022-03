Inwestycja Google to „wyraz wiary w polski rynek”

Inwestycja Google w Polsce to wyraz wiary w polski rynek i współpracę polsko-amerykańską – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Google zainwestuje blisko 2,7 mld zł w zakup i rozwój swojej nowej warszawskiej siedziby - kompleksu biurowego The Warsaw HUB.

Ta wielka inwestycja o wartości 700 mln dolarów, czyli 3 mld zł, to wyraz wiary w polski rynek i współpracę polsko-amerykańską – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej, poświęconej tej inwestycji.

Premier zwrócił uwagę, że informacja o inwestycji Google’a została ogłoszona w „szczególnym czasie”.

Jesteśmy w sytuacji, kiedy Rosja napadła na naszego sąsiada. Dlatego na dużych firmach, takich jak Google, spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność za przekazywanie prawdziwych informacji, za słowo, za ograniczenie rosyjskiej propagandy, która jest dodatkową bronią po stronie Putina – dodał Mateusz Morawiecki.

Wraz z przejęciem i dalszym rozwojem kompleksu The Warsaw HUB, Google w swoich warszawskich biurach będzie dysponował przestrzenią dla 2 500 pracowników, z potencjałem na dalszy jej rozwój w zależności od potrzeb. Pracownicy Google mają możliwość zarówno pracy zdalnej, jak i w sposób hybrydowy - częściowo z biura, a częściowo z domu.

Google działa w Polsce od ponad 15 lat i jesteśmy dumni, że możemy pogłębić nasze zaangażowanie w kraju inwestując w zakup kompleksu biurowego The Warsaw HUB - powiedziała senior vice president oraz chief financial officer Google i Alphabet Ruth Porat.

W Polakach jest ogromny potencjał. Polska młodzież jest przepełniona wiedzą i zrozumieniem technologii. I właśnie te cechy chce wykorzystać Google w kompleksie Warsaw Hub - powiedział ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Według mnie, Polacy wykazują wielki potencjał, być może największy w Europie. Polacy wiedzą, kto jest prawdziwą ofiarą tego konfliktu. Zamiast zamykać się w swoich domach, otwierają drzwi dla potrzebujących. Zamiast unikania okolic przygranicznych, jeżdżą na granicę i zwożą uchodźców. Zamiast gromadzić zapasy, dzielą się z ofiarami swoim jedzeniem. To niesamowita historia, którą świat powinien usłyszeć. Zrobię wszystko, aby usłyszał - zapewnił Mark Brzezinski.

Jego zdaniem w sytuacji, kiedy Rosja napadła na naszego sąsiada na dużych firmach, takich jak Google, spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność za przekazywanie prawdziwych informacji, za słowo, za ograniczenie rosyjskiej propagandy, która jest dodatkową bronią po stronie Putina.

_Naszym celem jest również również walka z rosyjską dezinformacją i szumem informacyjnym. Rosyjski rząd bardzo by chciał, aby w Polsce wybuchła panika. W interesie rosyjskiego rządu jest brak jedności i spory wewnątrz polskiego społeczeństwa. Chcieliby, byśmy się bali - bo każdy z nas podskórnie się czegoś obawia, a aktywowanie tych lęków jest obecnie ich celem. Próbują to osiągnąć przez celową dezinformację. Google się temu bardzo mocno sprzeciwia - jestem za to bardzo wdzięczny - powiedział Mark Brzezinski.

Ameryka stoi ramię w ramię z Polską. Powtórzę to co już mówiłem w mediach: Polska jest bezpieczna. Ludzie są w bezpieczeństwie, będą mogli dalej pracować, dalej się uczyć - zaznaczył Mark Brzezinski.

Polska jest członkiem NATO. To co się dzieje, jest dowodem na to, że rozszerzenie NATO działa. Mogę powiedzieć, że amerykański rząd robi wszystko co może, by być gotowymi na wszelką ewentualność. I jeśli tylko skrawek ziemi NATO, jeśli tylko skrawek polskiej ziemi zostanie naruszony, to konsekwencje będą surowe. I pan premier Mazowiecki jako jeden z przywódców tego kraju wie o tym bardzo dobrze - zapewnił Mark Brzezinski.

Google zatrudnia obecnie w Polsce ponad 1 000 osób, w tym ponad 600 inżynierów i inżynierek oprogramowania. Warszawskie centrum inżynieryjne jest największym ośrodkiem rozwoju technologii chmurowych Google w Europie.

W 2021 roku firma uruchomiła w Warszawie region Google Cloud, obsługujący klientów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, stając się jednocześnie pierwszym globalnym dostawcą usług chmurowych, który otworzył taką inwestycję w regionie. Z kolei od ponad 6 lat na warszawskiej Pradze działa Campus Google for Startups, który wspiera młode firmy z regionu w ekspansji na globalne rynki.

Google prowadzi w Polsce również na szeroką skalę programy edukacyjne. Do tej pory ponad 270 tys. osób w całym kraju wzięło udział w inicjatywach rozwijających ich umiejętności cyfrowe, a w ciągu ostatnich dwóch lat firma przeszkoliła ponad 24 tys. specjalistów z zakresu chmury obliczeniowej.

