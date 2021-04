Czy będzie zgoda UOKiK na możliwe ujemne oprocentowanie depozytów i lokat bankowych?

- Póki banki zarabiają na kredytach, które dostarczają konsumentom i przedsiębiorcom w oparciu o pozyskane depozyty, nie jest uzasadnione na gruncie prawnym, ustalanie ujemnego oprocentowania dla depozytów i lokat od oszczędności, które konsumenci gromadzą na rachunkach bankowych. Polacy nie mogą być karani za umiejętność oszczędzania. Namawiamy banki do tego, by poczuwały się do odpowiedzialności i nie wprowadzały ujemnego oprocentowania – mówił w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji wPolsce.pl Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes UOKiK przypomniał, że także z punktu widzenia systemowego, z punktu widzenia odpowiedzialności sektora bankowego byłoby to bardzo niekorzystne.

Akcentował także:

W momencie gdy Polacy budują swoje oszczędności, powinny być one transformowane na inwestycje w polskiej gospodarce. Powinny służyć wzrostowi PKB, wzrostowi i rozwojowi i przedsiębiorców i PKB. Karanie za zdolność do oszczędzania jest czymś, co absolutnie nie powinno występować i mieć miejsca.

Dlatego namawiamy banki do tego, by poczuwały się do odpowiedzialności i nie wprowadzały ujemnego oprocentowania. I gdy będziemy widzieli tego typu praktyki – potraktujemy to jako działania sprzeczne z dobrym obyczajem i będziemy podejmowali działania właśnie, żeby tego typu zakusy ze strony niektórych bankierów powstrzymywać.