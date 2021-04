Xbox Series X najpopularniejszym NextGenem w Polsce

Serwis GryOnline.pl, największy serwis o tematyce gamingowej, zrealizował ankietę, z której wynika, że konsolą nowej generacji cieszącą się „największym wzięciem” w Polsce jest Xbox Series X i zdecydowanie wygrywa z najnowszą konsolą PlayStation 5

Z ankiety wynika, że nadal w Polsce dominują posiadacze konsoli PlayStation 4, jednak biorąc pod uwagę korektę na efekt bazy, gdzie Xboxy poprzedniej generacji były w zdecydowanej mniejszości pod względem popularności w naszym kraju, można stwierdzić, że Microsoftowi udało się przejąć wyjątkowo dużą grupę klientów od Sony.

Poza samą konsolą duży wpływ na taki wynik zapewne miała zupełnie inna od Sony polityka dystrybucji gier. Graczy do Series X mogły skutecznie zachęcić również subskrypcje w MS Store o nazwie Game Pass, Game Pass Ultimate i Xbox Live Gold, dzięki którym usługom można za miesięczny abonament mieć dostęp do wielu tytułów w ramach jednego, miesięcznego abonamentu, a zakres tytułów zmienia się podobnie do oferty filmowej np. na Netflixie. Dzięki temu nie tylko wybór jest bardzo duży, ale i gry na tej konsoli są znacznie bardziej dostępne cenowo.

