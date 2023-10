Sony zmniejszył Playstation 5 żeby powiększyć zyski

Jesień to najgorętszy okres dla producentów gier i konsoli. Sony wkrótce rozpocznie sprzedaż mniejszej wersji Playstation 5. Ma to pomóc firmie sprzedać w tym roku aż 25 mln sztuk. Microsoft prawdopodobnie zaprezentuje nowego Xbox’a dopiero za rok, a tymczasem, zakończył przejęcie Activision Blizzard.

Jeszcze w listopadzie Sony rozpocznie w USA sprzedaż nowej wersji konsoli Playstation 5. Będzie ona o 30 proc. mniejsza od poprzedniego modelu (i o 1/4 lżejsza). Ma umożliwiać modułowe dołączanie napędu optycznego i będzie wyposażona w dysk SSD o pojemności 1TB. Nowy model powinien trafić do globalnej (a także polskiej) dystrybucji jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

Nowy model PlayStation 5 zastąpi całkowicie dostępną obecnie na rynku wersję. Stanie się to po opróżnieniu magazynów z poprzedniego modelu. Premiera nowej konsoli w okresie przedświątecznej gorączki to ruch mający zwiększyć przychody firmy. Konsola jest mniejsza i lżejsza co zmniejszy koszty związane z transportem i logistyką, możliwe, że konsola będzie także tańsza w produkcji.

Nowa konsola będzie w USA kosztować 449 dolarów, czyli 50 dolarów więcej niż wycofywana wersja PS5 Digital. Modułowa budowa powoduje, że napęd optyczny (kosztujący dodatkowych 80 dolarów) można dokupić i podłączyć do konsoli w dowolnym momencie. Tym samym, wersja z dyskiem drożeje o 30 dolarów (z 499 na 529 dolarów). W Polsce oficjalne ceny nowej konsoli będą wynosił około 2100 zł za model podstawowy i około 2500 zł wraz z napędem optycznym. Można się jednak spodziewać, że przed świętami ceny będą wyższe z uwagi na wysoki popyt i ograniczoną podaż na naszym rynku.

Nowy model ma pomóc Sony osiągnąć ambitny plan sprzedaży aż 25 mln sztuk konsoli w roku budżetowym kończącym się w marcu 2024. Rok wcześniej, sprzedaż wyniosła 19,1 mln sztuk. W okresie od kwietnia do czerwca 2023, sprzedaż konsol wyniosła 3,3 mln sztuk, co oznacza, że aby osiągnąć ten zamierzony sukces, sprzedaż powinna ulec podwojeniu w kolejnych kwartałach. Wyniki za kwartał zakończony we wrześniu Sony opublikuje 9 listopada.

Dochody firmy zwiększy także ostatnią podwyżka ceny Playstation 5 Plus. W Polsce wzrost ceny rocznej wyniósł od 55 do 150 zł, zależnie od wariantu. Warto jednak zauważyć, że w przypadku Sony, udział posiadaczy cyfrowych subskrypcji wśród graczy jest mniejszy niż w przypadku Microsoftu. Udział sprzedaży konsoli Xbox bez napędu optycznego to ponad 50 proc., podczas w przypadku Sony, było to dotychczas poniżej 20 proc. A to posiadacze konsoli bez napędów chętniej korzystają z gier w modelu subskrypcyjnym. Wydaje się zatem, że przychody Sony Game & Network Services powinny w najbliższych kwartałach rosnąć. Rynek spodziewa się, że w całym roku budżetowym, kończącym się w marcu 2024 Sony osiągnie wzrost przychodów o 5,3 proc., a marża brutto wzrośnie do 36,14 proc., przebijając 27,22 proc. rok wcześniej.

Główny konkurent Sony na rynku konsoli – Microsoft, w tym roku nie zaprezentuje nowych wersji Xbox’a. Według rozmaitych doniesień, firma planuje premierę nowych modeli dopiero za rok. Obecnie, Microsoft skupił się na ostatecznym zakończeniu procesu zakupu producenta gier firmy Activision Blizzard. Wartość tej transakcji wyniosła 69 mld dolarów.

Paweł Majtkowski, analityk rynkowy eToro