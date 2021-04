Miał broń i narkotyki, ale nie miał maseczki. To był błąd

Brak maseczki ochronnej był powodem interwencji policjantów w Jaworze (Dolnośląskie), którzy zatrzymali 21-letniego mężczyznę. Jak się później okazało, był on poszukiwany, posiadał narkotyki, a w jego domu znaleziono broń i amunicję.

Jak poinformował w sobotę mł. asp. Przemysław Ratajczyk z biura prasowego dolnośląskiej policji, 21-latek został zatrzymany w okolicach dworca PKP w Jaworze na Dolnym Śląsku. Powodem interwencji był brak maseczki ochronnej.

„Podczas legitymowania i sprawdzania w policyjnych systemach informatycznych mężczyzny ignorującego obowiązujące obostrzenia sanitarne, szybko wyszło na jaw, że jest on osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. 21-latek został natychmiast zatrzymany i doprowadzony do jaworskiej komendy” - relacjonował Ratajczyk.