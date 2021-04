To ona jest powodem decyzji sądu ws. Polska Press? Apel Chraboty do Kani

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKiK w sprawie koncentracji. Chodzi o kwestię przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press - poinformowało w poniedziałek Biuro RPO

Decyzja miała zapaść 8 kwietnia, choć brakuje nadal pisma potwierdzającego decyzję. , Informację o takim rozstrzygnięciu sądu Rzecznik Praw Obywatelskich uzyskał… telefonicznie.

Z wypowiedzi szefa Izby Wydawców Prasy Bogusława Chraboty dla Wirtualne Media można wywnioskować powód decyzji sądu ws Polska Press. Chodzi o członkostwo w zarządzie Doroty Kani.

Kania powinna zawiesić swoje czynności w ramach zarządu Polska Press. W kolejnym kroku powinien zostać powołany do zarządu tymczasowo pełniący obowiązki człowiek z grupy Polska Press, który zająłby się merytorycznymi kwestiami w wydawnictwie. Apeluję więc do Doroty Kani, by zawiesiła aktywność, do momentu orzeczenia ostatecznego sądu w tej sprawie - stwierdza Bogusław Chrabota.

Na początku marca Polska Press oznajmiła o rezygnacji prezes spółki Doroty Stanek, która stanowisko to piastowała od 2004 r. Z początkiem kwietnia do zarządu Polska Press powołana została dziennikarka i autorka książek, związana dotychczas m.in. z „Gazetą Polską Codziennie” i Telewizją Republika, Dorota Kania, która przejęła obowiązki odwołanego z końcem marca członka zarządu Pawła Fąfary.

Wniosek o zgodę na koncentrację wpłynął do UOKiK 10 grudnia 2020 r. 5 marca br. informowano, że Rzecznik Praw Obywatelskich odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie (Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press i wniósł, by sąd uchylił tę zgodę.

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego br. RPO w swym odwołaniu chce, by sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK. Dodatkowo - w oddzielnym wniosku - chce też, by sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji do rozstrzygnięcia odwołania. W połowie marca poinformowano, że sąd zarejestrował ten wniosek RPO.

Czytaj też: Prezes PKN Orlen: nie otrzymaliśmy żadnej informacji z sądu na temat Polska Press

PAP, Wirtualne Media/KG