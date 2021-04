Premier: W walce z pandemią przejdziemy wkrótce do kontrofensywy

Z Narodowym Programem Szczepień staramy się być o krok przed dostawami szczepionek - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki i podkreślał, że udaje się wywierać coraz lepszą presję na dostawców

Premier odwiedził w poniedziałek Punkt Szczepień Powszechnych w Legnicy. To jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że chcemy przejść do kontrofensywy - powiedział szef rządu.

Do tej pory broniliśmy się cały czas przed tą ponurą zarazą, dzisiaj jesteśmy coraz lepiej przygotowani, żeby dzięki coraz większej liczbie dawek szczepionek, które do nas przybywają, móc wykorzystać tę infrastrukturę do szczepień, która została stworzona - dodał.

Morawiecki zaznaczył, że w krótkim czasie trzeba było skonstruować cały system, napisać go, oprogramować, przetestować i wdrożyć i ten system działa.

Staramy się być z tym systemem Narodowego Programu Szczepień o krok przed dostawami, które do nas spływają coraz szerszą falą i to bardzo, bardzo nas cieszy - powiedział premier dodając, że „udaje się nam wywierać coraz lepszą presję na dostawców szczepionek”. Przybędzie do nas w II kwartale o ponad 4 miliony więcej szczepionek niż wcześniej planowaliśmy - zaznaczył Morawiecki. „Dzięki temu będziemy mogli skuteczniej walczyć o powrót do spokoju, powrót do normalnej pracy” - dodał.

Szczepienie dla każdego powyżej 18. roku życia

Chcemy, aby do 10 maja każdy dorosły obywatel mógł otrzymać e-skierowanie i aby od tego dnia mógł zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19 - powiedział w poniedziałek w punkcie szczepień w Legnicy premier Mateusz Morawiecki.

Do 10 maja chcemy spowodować, aby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie tak, aby najpóźniej do sierpnia - a mamy rosnącą nadzieję, że może to być nawet wcześniej i zależy od liczby szczepionek przyjeżdżających do Polski - każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeżeli tylko będzie chciał - powiedział Morawiecki.

Szef rządu wyrażał nadzieję, wszyscy będą chcieli. To, że szczepionki są skuteczne widać na przykładzie Wielkiej Brytanii, która zaczęła program szczepień 1,5 miesiąca wcześniej niż kraje UE i dziś obserwuje gwałtowny spadek liczby zachorowań - przekonywał.

I my mamy rosnącą nadzieję, że dzięki takim punktom szczepień powszechnych jak ten w Legnicy, będziemy mogli nie tylko przejść do kontrofensywy, ale spowodować, że pandemia będzie naprawdę coraz mniej dokuczliwa, a liczba nowych zakażeń będzie dawała nam możliwość odmrażania gospodarki - powiedział premier.

PAP/mt