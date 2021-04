Runął system benefitów dla pracowników

Z powodu pandemii 74 proc. firm zrezygnowało z części benefitów dla pracowników, jednak 67 proc. przedsiębiorstw wprowadziło nowe propozycje, wynika z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” przygotowanego przez Personnel Service.

Najczęściej budżety przedsiębiorstw odciąża brak organizacji imprez firmowych (36 proc.), a co czwarty pracodawca nie oferuje już szkoleń i kart sportowych. Obecnie co trzecia firma za benefit uznaje elastyczne podejście do miejsca i czasu wykonywania pracy, 30 proc. oferuje szkolenia online, a 18 proc. wsparcie psychologiczne.

Można powiedzieć, że budowany skrupulatnie od wielu lat system benefitów wraz z nadejściem pandemii runął jak domek z kart. Pracownicy zostali np. z kartami multisport do zamkniętych siłowni czy kartami lunchowymi do stołówek, na których przestali bywać. O 180 stopni zmieniła się również hierarchia potrzeb. Teraz na prowadzenie wysuwają się kwestie bezpieczeństwa. Dlatego tak istotne jest oferowanie opieki medycznej rozszerzonej o pomoc psychologiczną czy ułatwianie dostępu do szczepień. Na drugim miejscu plasuje się potrzeba szkoleń, ale w obecnych czasach wyłącznie w formie zdalnej - powiedział prezes Personnel Service Krzysztof Inglot.

Pracodawcy w zamian za benefity, z których zrezygnowali, wprowadzają nowe oferty dla pracowników. Zdecydowało się na to 67 proc. firm. Najwięcej przedsiębiorców za benefit uznaje elastyczne podejście do miejsca i czasu wykonywania pracy (34 proc.). Podobny odsetek, bo 30 proc., oferuje szkolenia online. Nieco mniej, bo 18 proc. wprowadziło w firmie wsparcie psychologiczne dla pracowników, a 14 proc. szczepienia na grypę.

Pandemia zmieniła również podejście do benefitów u pracowników. Już 14 proc. zatrudnionych mówi wprost, że oczekuje, że tego typu dodatki ulegną zmianie, a 15 proc. przestało traktować pracę zdalną jako benefit. Jak wynika z badania, najwięcej zatrudnionych (45 proc.) chciałoby rozbudowanego pakietu opieki medycznej, a 30 proc. szkoleń online. Co istotne, już co piąty pracownik chciałby, żeby pracodawca ułatwił mu dostęp do szczepień. Pracownicy oczekują też benefitów w postaci wsparcia psychologicznego oraz dofinansowania do zdalnych form rozrywki, np. Netflix (po 17 proc.).

ISBnews/RO

