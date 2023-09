Degradacja tańsza niż zwolnienia. Nowy trend

Okazuje się, że jest całkiem prosty sposób by nie płacić odpraw przy zwalnianiu pracowników. Wystarczy ich zdegradować. To podobno nowy trend wśród pracodawców i to tych najbardziej znanych. Oszczędności wynikają z faktu, że zdegradowany pracownik sam się zwalnia. Na szczęście w Polsce to niezbyt częste zjawisko.

Kiedy zatrudniona osoba postanawia sama się zwolnić z pracy - firmę to nic nie kosztuje, nie musi wypłać w takim wypadku żadnych odpraw czy odszkodowania. Co innego, gdy to pracodawca żegna się z pracownikami. Wtedy, bywa, że konieczne jest solidnie finansowe zadośćuczynienie.

„Quiet cutting” to nowy termin związany z sytuacją, w której firmy zamiast zwalniać pracowników informują ich, że w związku z likwidacją stanowiska zostają przeniesieni na inne, często znacznie gorsze. Według „The Wall Street Journal ” na taki krok zdecydowały się już m.in. takie firmy jak Adidas, Adobe, IBM i Salesforce.

Umieszczenie pracownika na nowym stanowisku, w nowej niekomfortowej sytuacji, w której czuje się on nieszczęśliwy fatalnie wpływa na atmosferę w zespole czy szerzej w całej firmie. Szczególnie, gdy dotyczy to kadry menedżerskiej.

Zjawisko to częściej pojawia się za granicą, szczególnie na zachodzie Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ Polska jest krajem o bardzo niskim bezrobociu i utrzymującym się od kilku lat mocno odczuwalnym brakiem rąk do pracy, z “quiet cutting” nie mamy zbyt często do czynienia.

Poza tym fachowcy od HR przestrzegają jednak, że “quiet cutting” nie musi zawsze oznaczać tego, że pracodawca faktycznie chce, aby pracownik się zwolnił. Czasem takie działania mogą wynikać z faktu, że zmieniły się potrzeby firmy i więcej osób musi zostać oddelegowanych do nowych zadań, które nie bardzo im odpowiadają.

Jednak zawsze warto mieć w pamięci, że samowolne odejście pracownika z pracy wiąże się dla firmy z uniknięciem wypłacenia odprawy.

„The Wall Street Journal ”/inne źródła/gr