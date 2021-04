Dworczyk: Od 28 kwietnia rejestracja dla osób w wieku 30-39

28 kwietnia ruszy rejestracja dla osób między 30 a 39 rokiem życia, które wcześniej za pośrednictwem formularza zgłosiły gotowość do zaszczepienia się; 4 maja rozpoczniemy taką rejestrację dla osób między 18 a 29 rokiem życia - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk

Do soboty realizujemy program przedstawiony dwa tygodnie temu; od poniedziałku przyspieszamy i będzie rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 każdego dnia dwóch roczników, w poniedziałek 26 kwietnia będą to roczniki 1974 i 1975 - zapowiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Później kolejne roczniki aż do 7 maja. 7 maja, 8 i 9 maja będziemy uruchamiali po trzy roczniki. To są najmłodsi Polacy, którzy mogą się szczepić. I de facto od 9 maja już wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania, wszyscy będą mogli się rejestrować na kolejne terminy szczepień - powiedział Dworczyk. 28 kwietnia uruchomimy rejestrację dla osób między 30 a 39 rokiem, tych osób, które wcześniej - między styczniem a marcem - zgłosiły za pośrednictwem formularza elektronicznego gotowość do zaszczepienia się - powiedział Dworczyk na konferencji prasowej.

Podkreślił, że takich osób jest nieco ponad 400 tysięcy. Te osoby przez to, że zgłosiły się wcześniej, będą miały teraz priorytetową możliwość zarejestrowania się na szczepienie - zaznaczył minister.

Rejestracja dla 18-latków+

Poinformował również, że 4 maja rozpocznie się taka rejestracja dla osób między 18 a 29 rokiem życia. Jak dodał, to grupa ok. 340 tysięcy osób. „I to są też oczywiście osoby, które między styczniem a marcem zarejestrowały się jako osoby gotowe do przyjęcie szczepionki” - zaznaczył Dworczyk.

Dzisiaj zostanie opublikowane rozporządzenie, które wprowadza zmianę - w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki dopuszcza się szczepienie osób pow. 18 r.ż. Jest to pewne rozluźnienie, związane z etapem NPS, na którym już się znajdujemy. Realizujemy plan przyspieszania szczepień w II kwartale. Cieszymy się, bo większość dostawców wywiązuje się ze swoich dostaw - powiedział pełnomocnik rządu ds. programu szczepień.

Mniej dostaw AstraZeneki

AstraZeneca po raz kolejny zapowiedziała zmniejszenie dostaw do Polski: zamiast 268 tysięcy sztuk szczepionki, dojedzie 67 tysięcy; mamy również informację, że w kolejnych tygodniach sytuacja będzie wyglądać podobnie - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Szef KPRM podczas konferencji prasowej przekazał informacje dotyczące stanu realizacji Narodowego Programu Szczepień. Dobrą informacją jest to, że przekroczyliśmy 9 milionów wykonanych szczepień w Polsce i system cały czas przyspiesza - poinformował minister.

Dziękujemy bardzo wszystkim punktom i wszystkim osobom pracującym w punktach, bo to dzięki nim jest możliwe utrzymanie i zwiększanie tempa szczepień - dodał. Informacja, która jest mniej korzystna, która już dzisiaj została do mediów przekazana, ja ją powtórzę: AstraZeneca po raz kolejny zapowiedziała zmniejszenie dostaw do Polski - zamiast 268 tysięcy sztuk szczepionki, dojedzie 67 tysięcy. Niestety również mamy informację, że w kolejnych tygodniach sytuacja może wyglądać podobnie, tzn. że te dostawy będą ograniczone - poinformował Dworczyk.

Ograniczenie dostaw przez firmę AstraZeneca nie powinno wpłynąć na harmonogram szczepień; mamy zarezerwowane szczepionki na podanie drugich dawek - przekazał we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Minister podkreślił, że ze względu na priorytet jakim jest bezpieczeństwo pacjentów i podanie drugiej dawki zawsze utrzymywany jest zapas szczepionek.

„Drugie dawki nie są zagrożone, a jeśli chodzi o zaplanowane szczepienia, to będziemy starali się zastąpić AstraZenekę zaplanowaną z tych dostaw innymi szczepionkami” - zapowiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Polscy pacjenci otrzymują dwudawkowe preparaty przeciw COVID-19 produkowane przez firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Od czwartku, możliwe jest także szczepienie nowym preparatem – jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Zgodnie z planem w środę, 14 kwietnia, do Polski dotarło ok. 120 tys. dawek szczepionki Johnson & Johnson. Preparat ten jest stosowany m.in. u osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień.

