Biden: Redukcja emisji gazów o połowę do 2030 roku

Zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie znacznie poniżej 2 st. Celsjusza - to cel umowy według jej najnowszego projektu. By to osiągnąć, kraje obecne w Paryżu na konferencji klimatycznej miałyby dążyć do zrównoważenia w 2. połowie wieku emisji gazów cieplarnianych z ich usuwaniem. Zdaniem polskich negocjatorów w ostatecznym projekcie umowy "żadna z polskich czerwonych linii nie została…