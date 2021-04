Inwestycja Polimery Police na półmetku, trwa montaż olbrzymiego dźwigu

W strefie budowanej instalacji do produkcji propylenu na terenie inwestycji Polimery Police rozpoczął się montaż ogromnego dźwigu pierścieniowego o docelowej wysokości 121 m. Będzie to jeden z największych dźwigów na świecie. W morskiej części inwestycji – w terminalu gazowym, umiejscowionym 4 km od Zakładów Chemicznych Police – widać już zbiorniki na propan i etylen oraz wieże do prac na zbiornikach. Budowa zakładu produkcji polipropylenu w Policach, jedna z największych w historii polskiego przemysłu chemicznego, przekroczyła półmetek. Komercyjna eksploatacji fabryki ma się rozpocząć w pierwszym kw. 2023 r.

Na podprojekcie PDH, jednostki do produkcji propylenu klasy polimerowej, rozpoczął się montaż dźwigu pierścieniowego (ang. ring crane), niezbędnego do ustawienia instalacji tzw. propan-propylen splittera. Będzie to największy element konstrukcyjny zakładów produkcji polipropylenu, powstawać w nim ma propylen o minimalnej czystości 99,6 proc. Jak informuje portal 24kurier.pl, element konstrukcji zostanie ustawiony pionowo, łącznie z infrastrukturą sięgnie wysokości ponad 100 m. i przewyższy wszystkie inne obiekty w zakładach.

Sam dźwig pierścieniowy będzie należał do największych dźwigów na świecie - poinformowała Grupa Azoty. Według informacji spółki chemicznej żuraw waży 754 t, a ciężar przeciwwag wynosi 1600 t. Zasięg pracy żurawia wyniesie 60 m. Wysokość jego wysięgnika to aż 121 m – czytamy na portalu wnp.pl.

W morskiej części inwestycji – w terminalu gazowym, umiejscowionym w odległości ok. 4 km od Zakładów Chemicznych Police – są już widoczne zbiorniki na propan i etylen, wieże do prac rewizyjnych na zbiornikach, fragmenty estakady pod rurociągi, przez które trafiać będzie propan do instalacji PDH – informował w marcu prezes Grupy Azoty Polyolefins Andrzej Niewiński. Prowadzone są prace przy pogłębianiu toru wodnego w części kanału polickiego, za które odpowiada generalny wykonawca.

Polimery Police

Budowa zakładu produkcji polipropylenu w Policach, jedna z największych w historii polskiego przemysłu chemicznego, przekroczyła półmetek. Komercyjna eksploatacja fabryki ma się rozpocząć w pierwszym kw. 2023 r. Według danych Grupy Azoty w instalacji wyróżnione będą dwie części produkcyjne, jednostka PDH, w której produkowany będzie propylen klasy polimerowej w ilości 427 tys. ton rocznie, oraz jednostka PP – w niej w procesie polimeryzacji propylenu powstawać ma 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Obok polietylenu właśnie polipropylen jest najbardziej popularnym tworzywem sztucznym stosowanym na świecie.

Prezes Grupy Azoty Polyolefins Andrzej Niewiński ocenia, że rynek polipropylenu jeszcze przez wiele lat będzie „rynkiem perspektywicznym”, co wynika m.in. ze stałego, rosnącego popytu na ten surowiec, jak również z jego wszechstronnych zastosowań w różnych branżach przemysłowych – relacjonowała PAP. „Będziemy produkować bardzo zaawansowane formuły, których oczekują klienci” – powiedział Niewiński.

Z szacunków Grupy Azoty wynika, że w latach 2022-23 Europa stanie się importerem polipropylenu, a szacowany import tworzywa wyniesie prawie 3 mln ton rocznie. Popyt na polipropylen na rynku w promieniu około tysiąca km od Polic, a więc mocno uprzemysłowionych obszarów Europy Środkowej, jest oceniany na 4,3 mln ton. Dostawy z Polic, według zapowiedzi Grupy Azoty, zaspokoją więc około 10 proc. tego zapotrzebowania.

Zdaniem prezesa Grupy Azoty Polyolefins, rynek Europy Środkowej jest szczególnie interesujący dla spółki ze względu na bliskość, jak również niewielkie różnice kulturowe, a także duży udział przemysłu samochodowego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, branży opakowań. Są one głównymi odbiorcami polipropylenu.

W zakres inwestycji Polimery Police wejdzie: instalacja do odwodornienia propanu (PDH), instalacja do produkcji polipropylenu, zaplecze i infrastruktura logistyczna, terminal przeładunkowo-magazynowy, czyli morski terminal gazowy.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest koreańska firma Hyundai Engineering.

