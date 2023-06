Morawiecki: Polimery Police to kluczowa inwestycja dla gospodarki

Polimery Police to inwestycja kluczowa dla całej gospodarki - ocenił w czwartek premier Mateusz Morawiecki na konferencji poświęconej uruchomieniu produkcji polipropylenu w nowej instalacji Grupy Azoty w Policach (woj. zachodniopomorskie).

Dziś otwieramy jedną z największych inwestycji przemysłowych, z pewnością największą z ostatnich lat - stwierdził w czwartek Morawiecki.

Jak zaznaczył premier, inwestycja w Policach jest inwestycją w polską chemię, gdzie notujemy deficyt handlowy. Polska więcej produktów chemicznych sprowadza, niż wysyła za granicę - tłumaczył.

To oznacza, że taka inwestycja jak ta nie tylko była bardzo potrzebna z punktu widzenia uzupełnienia oferty produktowej Grupy Azoty, ale jest kluczowa dla całej gospodarki Rzeczpospolitej - ocenił szef rządu.

Polimery to wielka szansa inwestycyjna, której w kraju nie mogliśmy nie dostrzec. Jestem przekonany, że inwestycja w Policach będzie służyć przez dekady – powiedział Mateusz Morawiecki.

Można powiedzieć, że jest polityka wyprzedaży majątku i sprzedaży firm oraz jest polityka tworzenia nowej wartości przemysłowej. Posłowie tej ziemi wierzyli w wartość tworzenia nowych instalacji przemysłowych – powiedział Mateusz Morawiecki.

Dodał, że nowa inwestycja w Policach oznacza, że powstaną „setki i tysiące” miejsc pracy w Polsce.

To są miejsca pracy dla ludzi o wysokich kwalifikacjach; przemysłowych, technicznych, w zakresie nowych technologii. Dla ludzi, którzy pomogą zlikwidować deficyt w handlu chemią, który wynosi 18 mld zł – stwierdził premier.

Przypomniał, że wcześniej zostały sprzedane polskie zakłady chemiczne, jako przykład wskazał bydgoski „Zachem”, które „uległy zniszczeniu”.

Jestem przekonany, że inwestycja w Policach będzie służyć przez dekady, że będzie służyć wielu pokoleniom Polaków – dodał szef rządu.

Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia produkcji polipropylenu w nowej fabryce Grupy Azoty – Polimery Police odczytano list prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Inwestycja w Policach umacnia naszą niezależność energetyczną i surowcową, jest także jednym z najważniejszych elementów polityki reindustrializacji Polski, polityki stawiającej na innowacyjność i nowe technologie - oświadczył wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński w liście do uczestników uroczystości w zakładach Grupy Azoty.

Wicepremier ocenił, że to wielki i radosny dzień nie tylko dla Grupy Azoty, Polic i Pomorza Zachodniego, ale także dla całej naszej branży chemicznej oraz dla całości polskiej gospodarki.

Inwestycja ta, będąca największym i najdroższym przedsięwzięciem tego typu w Europie Środkowej, umacnia naszą niezależność energetyczną i surowcową. Jest także jednym z najważniejszych elementów polityki reindustrializacji Polski, polityki stawiającej na innowacyjność i nowe technologie - wskazał Kaczyński.

Dodał, że Polska potrzebuje aktywnej polityki przemysłowej, bo to właśnie przemysł jest kołem zamachowym gospodarki i jej technologicznego rozwoju. Ocenił ponadto, że inwestycja świadczy o sile spółek Skarbu Państwa.

Dzięki niej Grupa Azoty staje się jednym z liderów produkcji polipropylenu w Europie - napisał wicepremier.

Kaczyński zwrócił uwagę, że inwestycja w Policach była realizowana w czasie kryzysów.

Najpierw covidowego, a później wojennego, wywołanego barbarzyńską pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę - napisał.

W liście pogratulował sukcesu wszystkim osobom i podmiotom, które w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek etapie wniosły swój wkład w powstanie tej „jakże ważnej dla Polski inwestycji”.

Kaczyński przepraszał też uczestników uroczystości, że nie pojawił się na niej osobiście.

Bardzo chciałem wraz z państwem cieszyć się radością tego pięknego dnia. Miałem już zaplanowany przyjazd do Polic, ale nowe obowiązki związane z objęciem teki wicepremiera mi to, niestety, uniemożliwiły - przyznał wicepremier.

Polimery Police to jeden z najambitniejszych projektów w historii polskiego przemysły chemicznego, który może znacząco wpłynąć na wynik polskiej gospodarki - podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście z okazji rozpoczęcia produkcji polipropylenu w nowej fabryce Grupy Azoty.

List od prezydenta odczytał podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia produkcji polipropylenu w nowej fabryce Grupy Azoty – Polimery Police prezydencki minister Andrzej Dera.

Prezydent uznał inwestycję za jeden z najambitniejszych projektów w historii polskiego przemysły chemicznego.

Gratuluję państwu wizji i rozmachu, z jakimi zaplanowano to przedsięwzięcie, jedno z największych w branży w naszym regionie Europy, a zrealizowane na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem potrzeb nowoczesnej gospodarki i regulacji klimatycznych - napisał prezydent.

Duda wskazał, że z najmłodszym dzieckiem Grupy Azoty wiąże się wielkie nadzieje, ponieważ polipropylen jest dziś powszechnie wykorzystywany niemal we wszystkich sferach życia.

_Ufam, że materiał pod marką Gryfilen (nazwa handlowa polipropylenu z Polimerów Police - red.), nawiązującą do symbolu Pomorza, gryfa, zyska uznanie rynku, znajdując zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym i farmaceutycznym, produkcji artykułów gospodarstwa domowego i innych - podkreślił.

Przemyślany wybór produktu wiodącego ma szansę zapewnić nie tylko utrzymanie stałej produkcji, ale i jej wielką skalę, a co za tym idzie, trwały zysk dla spółki i stabilne zatrudnienie dla załogi - dodał.

W ocenie prezydenta inwestycja może też znacząco wpłynąć na wynik polskiej gospodarki, zaopatrując w polipropylen rynek krajowy oraz czyniąc go wiodącym polskim produktem eksportowym. Ponadto, zaznaczył Duda, dzięki nowemu kompleksowi chemicznemu zwiększa się również energetyczno-surowcowa niezależność Polski.

Projekt Polimery Police, realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins, to budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy, a także infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Terminal umożliwi dostawy dwóch kluczowych surowców do tej inwestycji - propanu i etylenu. W polickim gazoporcie wybudowano trzy zbiorniki – dwa na propan o pojemności 40 tys. m sześc. każdy i jeden na etylen o pojemności 12 tys. m sześc.

PAP/RO