Szansa dla Gryfilenu. Polimery Police mają finansowanie

Instytucje finansowe przedłużyły warunki finansowania Polimerów Police do 14 czerwca br. - poinformowała w piątek Grupa Azoty. Uzgodniono również, że Grupa Azoty oraz Grupa Azoty ZCh Police wniosą do 105 mln euro pożyczki wspierającej nie później niż do dnia 14 czerwca 2024 r.

Grypa Azoty poinformowała w piątek, że w wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 29 maja br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę zmieniającą do umowy stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 r., dotyczącej finansowania projektu Polimery Police.

„Strony uzgodniły warunki na jakich instytucje finansowe będą finansować projekt w kolejnym okresie obowiązywania umowy stabilizacyjnej, tj. do 14 czerwca br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi” - dodała spółka w komunikacie.

Zaznaczyła, że uzgodniono również, że wniesienie przez Grupę Azoty oraz jej spółkę zależną Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do spółki zależnej (Grupa Azoty Polyolefins - PAP) do wartości 105 mln euro (górny limit) nastąpi nie później niż do dnia 14 czerwca 2024 r.

„Projekt Polimery Police znajduje się obecnie na etapie produkcji w ramach rozruchu i testów parametrów gwarantowanych, zarówno na instalacjach PDH - odwodornienia propanu, jak i PP-polipropylenu. Zbliżamy się do testu integralności i przejęcia instalacji od generalnego wykonawcy. W maju osiągnęliśmy poziom produkcji w wysokości 100 tys. ton polipropylenu” - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew. Podkreślił, że „działania sprzedażowe pozwalają skutecznie alokować” markę Gryfilen na rynku polskimi i zagranicznym.

Grupa Azoty wskazała też, że umowa zmieniająca do umowy stabilizacyjnej została podpisana z następującymi instytucjami finansowymi: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska S.A., ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Anna Bytniewska (PAP), sek

