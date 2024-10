Polimery Police mają pieniądze. Na miesiąc

Grupa Azoty Polyolefins uzgodniła z instytucjami finansującymi umowę wydłużającą finansowanie Polimerów Police do 31 października br. - poinformowała we wtorek Grupa Azoty. Dodano, że do 30 października zyskano też czas na wniesienie pożyczki wspierającej do Azotów Polyolefins w wysokości 105 mln euro.

Grupa Azoty poinformowała we wtorek, że w wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę zmieniającą do umowy stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 r., dotyczącej finansowania projektu Polimery Police.

„Strony uzgodniły warunki na jakich instytucje finansowe będą udzielały finansowania projektu w kolejnym okresie obowiązywania umowy stabilizacyjnej, tj. do 31 października br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi” - podała spółka w komunikacie.

„Uzgodniono również, że wniesienie przez Grupę Azoty oraz Grupę Azoty Police pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do spółki zależnej do wartości 105 mln euro (górny limit) nastąpi nie później niż do 30 października 2024 r.” - dodano.

Polimery Police kończą odbiór nowej instalacji

Grupa Azoty zwróciła uwagę, że projekt Polimery Police znajduje się obecnie na etapie „intensywnych prac” związanych z odbiorem instalacji projektu od generalnego wykonawcy. 31 lipca br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała z Hyundai Engineering dwustronne protokoły warunkowego odbioru tymczasowego podprojektów Instalacji Polipropylenu i Terminala Przeładunkowo-Magazynowego H&ST w ramach inwestycji Polimery Police.

Jak przypomniała spółka w komunikacie, procedura Warunkowego Odbioru Tymczasowego wprowadzona została „w związku z dążeniem stron umowy EPC do jak najszybszego przeprowadzenia działań związanych z przekazaniem przez generalnego wykonawcę projektu Polimery Police do komercyjnej eksploatacji”.

„Obecnie trwają negocjacje aneksu do umowy EPC, w którym strony uzgodnią finalne zatwierdzenie testu integralności, zasady rozliczenia Projektu Polimery Police oraz określą swoje prawa i obowiązki w związku z zakończeniem fazy konstrukcyjnej projektu” - zaznaczyła Grupa Azoty.

Podkreślono, że produkcja propylenu i polipropylenu oraz zwiększanie mocy produkcyjnych są realizowane zgodnie z harmonogramem projektu. „W maju br. Grupa Azoty Polyolefins wyprodukowała 100 tysięczną tonę polipropylenu. Obecnie spółka produkuje 700-800 ton polipropylenu dziennie” - poinformowały Azoty, wskazując, że procesy logistyczne są realizowane na bieżąco, trwa pakowanie i dystrybucja wyprodukowanego produktu pod marką Gryfilen.

„Generalny wykonawca w ramach umowy EPC w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu Polimery Police. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez generalnego wykonawcę parametrów gwarantowanych określonych m.in. w umowach licencyjnych dla instalacji do produkcji propylenu (PDH) oraz instalacji do produkcji polipropylenu (PP)” - podkreśliła spółka.

Jak działa umowa stabilizacyjna

Grupa Azoty poinformowała, że umowa zmieniająca do umowy stabilizacyjnej została podpisana 1 października br. z następującymi instytucjami finansowymi: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska S.A., ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A.

Nowa instalacja Grupy Azoty ma produkować rocznie 437 tys. ton polipropylenu i 429 tys. ton propylenu. Budżet projektu Polimery Police to ponad 7,2 mld zł.

Kompleks Polimery Police obejmuje również Morski Terminal Gazowy - Gazoport z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość dostarczania drogą morską propanu i etylenu, czyli surowców niezbędnych do produkcji.

PAP, sek

