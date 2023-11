Polimery Police wzmocnią biznes Grupy Azoty

Grupa Azoty uruchamia teraz jedną z największych inwestycji europejskiego przemysłu chemicznego – Polimery Police. To zintegrowany kompleks chemiczny – oparty na najnowocześniejszych technologiach – który obejmuje instalację do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu i instalację do produkcji polipropylenu – pisze Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Sytuacja europejskiej branży nawozowo-chemicznej w 2022 r. była determinowana rynkowymi konsekwencjami agresji Rosji na Ukrainę widocznymi na rynkach surowcowych z rekordowymi, nienotowanymi w historii, cenami gazu ziemnego.

Wyzwania, z którymi mierzyły się spółki Grupy Azoty od czasu wybuchu wojny, są dodatkową przesłanką, by przyspieszać proces transformacji klimatyczno-energetycznej Grupy Kapitałowej – ujęty w strategii „Zielonych Azotów” na lata 2021– 2030. Dywersyfikacja źródeł energii to nie tylko kwestia ciągłości biznesu chemicznego, ale również udział w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Europy, ponieważ bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe są obecnie ściśle powiązane.

Ograniczamy emisyjność naszej produkcji i oddziaływanie na otoczenie produkcyjne, a transformacja klimatyczna to kierunek, który świadomie wybraliśmy. Między innymi dlatego pod koniec marca 2023 r. policka spółka Grupy Azoty podpisała porozumienie z amerykańską firmą Ultra Safe Nuclear Corporation i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, dotyczące rozwoju i budowy pierwszego w Polsce badawczego obiektu energetyki jądrowej wyposażonego w technologię ultrabezpiecznego reaktora jądrowego MMR. Reaktor zostanie podłączony do infrastruktury energetycznej Grupy Azoty Police, co zapewni unikalną możliwość badania, testowania, optymalizacji i integracji zeroemisyjnego źródła energii MMR z obiektem przemysłowym, w tym przypadku z polickimi zakładami Grupy Azoty. Docelowo będziemy dążyć do opracowania kompleksowego planu wykorzystania na pełną skalę energii jądrowej do procesów chemicznych i wytwarzania pary oraz wodoru w obiektach Grupy Azoty.

Konsekwentnie realizujemy nasze cele w zakresie strukturalnej dywersyfikacji źródeł energii w kierunku źródeł odnawialnych i zeroemisyjnych. Mogę tu wymienić m.in. nasze dążenie do integracji kapitałowej z Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica w ramach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz budowę elektrowni fotowoltaicznej „Brzezinka” o mocy blisko 270 MWp.

Planujemy, by łączna moc nowych OZE w 2030 r. osiągnęła blisko 380 MW. Dzięki planowanym inwestycjom unikniemy kosztu zakupu energii o wartości ponad 200 mln zł w skali roku, a średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniesie 40 proc. do 2030 r. Wszystkie wskazane projekty i inwestycje mają docelowo umożliwić Grupie Azoty dostarczanie klientom produktów o jak najniższym śladzie węglowym – zarówno w obszarze nawozów, tworzyw, jak i chemii.

Niezależnie od działań nastawionych na dywersyfikację źródeł energii i rozwój portfolio zielonych produktów Grupa Azoty uruchamia teraz jedną z największych inwestycji europejskiego przemysłu chemicznego – Polimery Police. To zintegrowany kompleks chemiczny – oparty na najnowocześniejszych technologiach – który obejmuje instalację do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu i instalację do produkcji polipropylenu, o zdolnościach do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy blisko 200 rodzajów polipropylenu. Polimery Police obejmują też budowę Morskiego Terminalu Gazowego – nowego gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską propanu i etylenu, czyli surowców niezbędnych do produkcji. Gazoport – powstały jako kluczowy element projektu Polimery Police – poszerza ofertę handlową z użyciem transportu morskiego nie tylko dla całej Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, ale również potencjalnie dla podmiotów zewnętrznych.

Nasza spółka – Grupa Azoty Polyolefins – będzie pierwszym w pełni polskim producentem polipropylenu, zapewniającym wysoką elastyczność produkcji i dostaw do klientów. Do Polski obecnie importowanych jest rocznie ok. 800 tys. ton polipropylenu. Polimery Police wpłyną na znaczące zmniejszenie krajowego deficytu handlowego w obszarze tworzyw sztucznych. To także strategiczna dywersyfikacja biznesu Grupy Azoty na perspektywicznym i rozwijającym się rynku tworzyw sztucznych. To również istotne wzmocnienie dla biznesu całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty SA

