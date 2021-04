GPW, czyli historia sukcesu

Kiedy skończył się w Polsce komunizm? 4 czerwca 1989 r., kiedy Polacy wybrali Sejm kontraktowy? Może jednak trochę później, 16 kwietnia 1991 r., kiedy na giełdzie odbyła się pierwsza sesja? 30 lat temu czas pędził jak oszalały, momentów przełomowych było bez liku, ale otwarcie giełdy w dawnym gmachu KC PZPR przekroczyło nawet te mocno wyśrubowane wówczas normy wyjątkowości. Giełda otworzyła przed Polakami nieznane do tej pory bramy do inwestycji, bogactwa i gry o wielkie pieniądze w amerykańskim stylu

Na początku wcale nie było pewne, że pomysł z giełdą się powiedzie. 12 kwietnia 1991 r. ministrowie przekształceń własnościowych i finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, 16 kwietnia odbyła się pierwsza sesja, podczas której notowanych było pięć spółek, obrót wyniósł 1990 zł, a zleceń było… 112. Maklerzy pracowali na pożyczonych komputerach, dzwon przyjechał z Francji, podłoga na parkiecie kleiła się od świeżo położonego lakieru… Giełda była niezwykłym, barwnym spektaklem odgrywanym na biednej, postkomunistycznej pustyni.

Szybko się okazało, że trafiła w potrzeby gospodarki i oczekiwania inwestorów. W maju 1995 r. liczba rachunków inwestycyjnych przekroczyła milion. W czerwcu 1999 r. kapitalizacja spółek notowanych na GPW przekroczyła 100 mld zł. Rok później giełda przeniosła się z siedziby KC PZPR do nowego budynku przy ul. Książęcej. W sierpniu 2007 r. GPW otworzyła rynek alternatywny – NewConnect, a we wrześniu 2009 r. – instrumentów dłużnych Catalyst.

Dzisiaj na Głównym Rynku notowane są akcje 430 firm (w tym 50 zagranicznych), a na parkiecie NewConnect – 376 (w tym 4 zagraniczne). Średni obrót na sesji wynosi ok. 1,2 mld zł. Kapitalizacja spółek notowanych w Warszawie sięga 1,1 bln zł. GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej: jej udział w obrocie akcjami w regionie wynosi 81 proc., przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza. W 2020 r. warszawska giełda zajęła pierwsze miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i trzecie miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW została światowym liderem pod względem liczby notowanych spółek z sektora gier (gamedev). Polski rynek kapitałowy należy dziś do grona 25 rynków rozwiniętych, do których zakwalifikowały go agencje FTSE/Russell i STOXX.

– Po 30 latach Polska zmieniła się nie do poznania. GPW i wszyscy, którzy starali się o to, aby nasz rynek był dobrze funkcjonujący, bezpieczny i uczciwy, mają ogromny wkład w budowanie polskiej gospodarki i za to dziś bardzo dziękuję – mówił Andrzej Duda, prezydent RP, podczas obchodów 30-lecia GPW 16 kwietnia 2021 r. Słów uznania giełdzie i osobom, które ją tworzyły i nadal tworzą, nie szczędzili wicepremierzy Jacek Sasin i Jarosław Gowin. – GPW jest centralnym punktem na gospodarczej mapie Polski, podporą polityki rządu. Doskonale wpisuje się w ekosystem wsparcia biznesu – mówił Jacek Sasin do uczestników jubileuszowej konferencji.

– Obecnie wsparcie polityczne jest konieczne, aby polski rynek kapitałowy zaczął grać w światowej ekstraklasie – powiedział Jarosław Gowin.

Marek Dietl, prezes GPW, mówił, że rozwój naszego parkietu odzwierciedla różne etapy ewolucji polskiej gospodarki. – Giełdy przeszły drogę od miejsc obrotu akcjami do spółek technologicznych wchodzących w różne obszary rynków finansowych z wyrafinowanymi usługami. Naszym celem jest odnaleźć się w tych megatrendach i stać się hubem technologicznym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W trakcie uroczystości odbyło się pięć paneli dyskusyjnych z udziałem osób związanych z rozwojem polskiego rynku kapitałowego. Cały dzień wystąpień i dyskusji oraz sesję giełdową zamknęło uderzenie w dzwon pierwszego i obecnego prezesa GPW – Wiesława Rozłuckiego oraz Marka Dietla. Uroczyste obchody 30-lecia GPW będą się odbywały przez cały rok i zostały objęte patronatem honorowym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. SK

Tekst powstał we współpracy z GPW