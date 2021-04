KULISY spotkania premiera Morawieckiego z przedstawicielami Lewicy

-Lewica przyszła naprawdę dobrze przygotowana do tych rozmów, natomiast jak zawsze pan premier z taką zegarmistrzowską precyzją potrafił się odnieść do każdej propozycji” - mówi portalowi wPolityce.pl Anna Kwiecień (PiS), relacjonując przebieg rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Lewicy ws. Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy.

Myślę, że przede wszystkim te rozmowy były konkretne. Lewica przyszła naprawdę dobrze przygotowana do tych rozmów, natomiast jak zawsze pan premier z taką zegarmistrzowską precyzją potrafił się odnieść do każdej propozycji. Pokazywał pewne niuanse, które są istotne przy realizacji tych postulatów, z którymi przyszła Lewica. Także z ogromną przyjemnością słuchałam merytorycznego wystąpienia pana premiera — mówi Anna Kwiecień.

Dodaje, że bardzo często Lewica jakby potwierdzała i z pełnym zrozumieniem odnosiła się do tych informacji.

Najważniejsze, że ta atmosfera była ukierunkowana na to, że wszyscy mamy jeden cel: dobro Polski i dobro Polaków. To może wydaje się bardzo górnolotne, ale naprawdę autentycznie prawdziwe — ocenia, dodając, iż odniosła wrażenie, że „wszystkim nam zależy na tym, żeby jak najszybciej dać szansę Polsce, Polakom na wyjście z koronakryzysu”.

I dodaje:

Wzajemnie z szacunkiem podeszliśmy do siebie, z uwagi na to, że te propozycje, które przedstawiła Lewica są po prostu sensowne. Zdajemy sobie z tego sprawę, że one są ważne dla Polski i Polaków, więc trudno tutaj odnosić się negatywnie na przykład do propozycji wsparcia szpitali powiatowych — zaznacza poseł PiS.