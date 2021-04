Surowce zdrożeją. Ropa po 80 dol.!

Bank inwestycyjny Goldman Sachs oczekuje w ciągu sześciu miesięcy wzrostu cen surowców rzędu 13,5 proc. Ropa może sięgnąć 80 dol. za baryłkę, a wzrost popytu na nią ma być najszybszy od 20 lat.

W najnowszej prognozie Commodity Watch Goldman Sachs oczekuje ostrego skoku popytu na ropę, z obecnego poziomu 94,5 mln baryłek dziennie do 99 mln w III kwartale. Będzie się on wiązał z postępami kampanii szczepień przeciwko koronawirusowi w Europie, co m.in. będzie się wiązało z wzrostem liczby podróży.

Znoszenie restrykcji w podróżowaniu będzie się wiązało ze skokiem popytu na paliwo lotnicze, przekładającym się na wzrost konsumpcji ropy rzędu 1,5 mln baryłek dziennie - ocenia Goldman Sachs. Bank zaznacza jednocześnie, że poziom konsumpcji paliwa lotniczego tego lata będzie o 30 proc. niższy niż przed wybuchem pandemii.

Goldman Sachs podniósł też prognozy cen dla miedzi. Średnia cena tony tego metalu ma w 2021 r. wynosić 9675 dol. w 2022 r., ma to być 11875 dol., a w 2023 r. - 12000 dol. W 2025 r. cena tony miedzi ma sięgnąć 15000 dol. PAP/RO

