Wielki bank przewiduje znaczące ruchy RPP

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniży stopy procentowe o 100 pb do końca br. - po majowej obniżce o 50 pb, przewidują ekonomiści Goldman Sachs.

„W regionie CEE-4 nadal spodziewamy się znacznego dodatkowego złagodzenia w pozostałej części tego roku. Do końca roku prognozujemy dalsze cięcia o 100 pb w Polsce do 4,25 proc., -50 pb w Czechach do 3,00 proc., -50 pb na Węgrzech do 6,00 proc. (poprzednio -75 pb) i -50 pb w Rumunii do 6,00 proc.” - czytamy w raporcie Goldman Sachs „CEEMEA Outlook - Weak Growth, Strong FX, Dovish Rates„.

Polska i Rumunia najmniej narażone na skutki ceł USA

Ekonomiści banku przypomnieli, że inflacja bazowa „była znacznie słabsza we wszystkich czterech gospodarkach„. Oczekują, że siła waluty i wpływ ceł z krajów trzecich prawdopodobnie będą miały wpływ na przyszłą inflację regionie CEE-4.

„We wszystkich czterech gospodarkach spodziewamy się, że połączenie siły waluty (zwłaszcza w ujęciu ważonym handlem) i zwiększonej podaży globalnych towarów przemysłowych (ze względu na amerykańskie cła) będzie miało tendencję do obniżania przyszłej inflacji” - czytamy dalej.

Ekonomiści podkreślają, że ”szersze skutki wyższych ceł w USA będą miały wpływ na wzrost w całym regionie i w odpowiedzi na to obniżyliśmy nasze prognozy wzrostu„, a Polska i Rumunia należą do najmniej narażonych.

„Wzrost PKB w I kwartale był dość solidny w Polsce i Czechach, ale stosunkowo słaby na Węgrzech i w Rumunii. Patrząc w przyszłość, spodziewamy się, że szersze skutki wyższych ceł w USA będą miały wpływ na wzrost w całym regionie i w odpowiedzi na to obniżyliśmy nasze prognozy wzrostu. Uważamy, że Węgry i Czechy są jednymi z najbardziej wrażliwych gospodarek rynków wschodzących na podwyżki ceł w USA, co odzwierciedla ich ekspozycję na efekty przekierowania handlu (ze względu na znaczenie produkcji samochodów i dóbr kapitałowych dla tych gospodarek). Z kolei Polska i Rumunia należą do najmniej narażonych” - czytamy dalej w raporcie.

Prognoza PKB dla Polski

Goldman Sach prognozuje, że wzrostu PKB w Polsce sięgnie 3,3 proc. r/r w br. i 3,5 proc. r/r w 2026 r, w przypadku Czech będzie to 1,9 proc. r/r w br. i 3 proc. r/r w przyszłym, na Węgrzech - 0,6 proc. r/r w br. i 3 proc. w 2026 r. W Rumunii ekonomiści oczekują wzrostu PKB o 1,3 proc. r/r i 3,4 proc. w 2026 r.

„Rafał Trzaskowski (z liberalno-centrowej Platformy Obywatelskiej (PO) i Karol Nawrocki (z populistyczno-prawicowego Prawa i Sprawiedliwości) awansowali do drugiej tury, która odbędzie się 1 czerwca, uzyskując odpowiednio 31,4 proc. i 29,5 proc. głosów w pierwszej turze (18 maja). Przewaga Trzaskowskiego w pierwszej turze była mniejsza niż przewidywały sondaże, a zakłady bukmacherskie sugerują obecnie, że wynik drugiej tury jest bliski do 50/50. Uważamy, że zwycięstwo Platformy Obywatelskiej byłoby korzystne dla złotego (biorąc pod uwagę, że zapewniłoby utrzymanie pozytywnych relacji z UE) i gołębie dla stóp procentowych (biorąc pod uwagę mocniejszego PLN i potencjalne złagodzenie relatywnie jastrzębiego nastawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego), podczas gdy zwycięstwo [Karola Nawrockiego] prawdopodobnie spowodowałoby osłabienie waluty i byłoby jastrzębie dla stóp procentowych” - ocenił też bank.

RPP obniżyła w maju br. - zgodnie z oczekiwaniami - stopy procentowe o 50 pb, do 5,25 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.

ISBnews, sek

