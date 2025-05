Zwrot na rynku ropy! OPEC straszy

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają i są na drodze do zakończenia drugiego z rzędu tygodnia ze spadkiem. Analitycy obawiają się o nadpodaż surowca na rynku.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec zniżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,33 proc. do 60,75 USD.

Cena Brent na ICE na lipiec spada o 0,3 proc. do 63,96 USD za baryłkę.

Oba kontrakty spadły w tym tygodniu o 1,3 proc.

Sobotnie spotkanie OPEC wpływa na rynek

Według analityków spadkowa trajektoria w dużej mierze wynikała z perspektywy wzrostu podaży surowca, ponieważ inwestorzy wyceniają kolejną podwyżkę przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojuszników, znaną jako OPEC+, podczas spotkania w sobotę.

„Scena jest gotowa na kolejny wzrost produkcji” - napisał w notatce Robert Rennie, szef ds. badań nad towarami i węglem w Westpac, wskazując na możliwość wyższej podwyżki niż 411 tys. baryłek dziennie, o której zdecydowano na poprzednich dwóch spotkaniach.

„Inwestorzy z niecierpliwością czekają na sobotnie spotkanie OPEC+, które rzuci światło na skalę wzrostu produkcji. Rynki ropy powinny przygotować się na większą zmienność, a w bilansie przeważają ryzyka spadkowe” – powiedziała Priyanka Sachdeva, starsza analityczka rynkowa w Phillip Nova.

Analitycy JPMorgan podali w raporcie, że potencjalna podwyżka następuje, gdy globalna nadwyżka wzrosła do 2,2 mln b/d, co prawdopodobnie wymaga korekty cen, aby wywołać reakcję po stronie podaży i przywrócić równowagę. Analitycy spodziewają się, że ceny pozostaną w obecnych zakresach, zanim spadną do 50 USD/b. do końca roku.

Trump wygrywa w apelacji w sprawie ceł

Na sentyment negatywnie wpłynęła też czwartkowa decyzja federalnego sądu apelacyjnego, który utrzymał w mocy wprowadzone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa cła, które zablokował dzień wcześniej federalny Sąd ds. Handlu Międzynarodowego, uznając, że Trump przekroczył swe uprawnienia.

Waszyngton nakazał szerokiej grupie firm zaprzestanie wysyłki towarów, w tym etanu i butanu, do Chin bez licencji i cofnął licencje już przyznane niektórym dostawcom.

PAP Biznes

