Ropa tanieje na potęgę. Surowca w bród, co z popytem?

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają, a analitycy wieszczą dużą nadwyżkę surowca na rynkach w obliczu wojny handlowej na świecie. Na razie inwestorzy oceniają najnowsze działania USA dotyczące ceł, a także „konstruktywne” rozmowy między Waszyngtonem a Iranem - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 61,35 USD, niżej o 0,24 proc.

Brent na ICE na czerwiec jest wyceniana po 64,63 USD za baryłkę, po zniżce o 0,20 proc.

Liberalizacja ceł ważna dla perspektyw gospodarki Chin

Inwestorzy oceniają ostatnie decyzje amerykańskiej administracji, która z listy artykułów objętych nowymi dwustronnymi cłami ogłoszonymi przez prezydenta USA Donalda Trumpa wyłączyła smartfony, komputery i inne urządzenia elektroniczne. Z ceł zwolniono też twarde dyski, procesory do komputerów i mikroczipy.

Ogółem z ceł wyłączonych zostało około 20 artykułów elektroniki i technologii, które są produkowane poza Stanami Zjednoczonymi, w tym smartfony, komputery, półprzewodniki, panele słoneczne czy ekrany LCD. Stanowią one największą część towarów importowanych do USA z Chin pod względem wartości.

Rośnie presja na Iran

Tymczasem na rynki może napłynąć więcej ropy naftowej, jeśli uda się złagodzić napięcia pomiędzy USA a Iranem.

Amerykański minister ds. energii Chris Wright oznajmił w piątek, że USA są gotowe nadal zwiększać presję na Iran w sprawie ograniczenia programu nuklearnego tego kraju.

Przedstawiciel władz w Waszyngtonie złożył tę deklarację w przeddzień spotkania delegacji obu państw w Omanie.

Tymczasem sobotnie rozmowy amerykańskiego specjalnego wysłannika Steve’a Witkoffa z szefem MSZ Iranu Abbasem Aragczim w Omanie były bardzo pozytywne i konstruktywne, a także stanowiły krok naprzód w kierunku osiągnięcia porozumienia - tak przynajmniej podano w komunikacie Białego Domu. Potwierdzono też, że do kolejnych rozmów ma dojść w przyszłą sobotę.

O pozytywnym tonie po rozmowach mówił też szef MSZ Iranu, który ocenił, że władzom Stanów Zjednoczonych zależy na możliwie szybkim osiągnięciu porozumienia.

W wywiadzie dla irańskiej telewizji po sobotnich negocjacjach nie sprecyzował jednak, o czym dokładnie rozmawiano w stolicy Omanu. Powiedział jedynie, że strony są „bardzo bliskie” ustalenia zakresu przyszłych negocjacji.

Prognozy dużej nadwyżki surowca

Tymczasem analitycy Goldman Sachs Group Inc. prognozują, że światowy rynek ropy naftowej będzie musiał zmierzyć się w tym i w przyszłym roku z ”dużymi nadwyżkami” surowca, gdyż wojna handlowa negatywnie wpłynie na popyt na energię, a kraje OPEC+ łagodzą ograniczenia związane z dostawami ropy.

Analitycy GS oczekują, że w w 2025 r. na światowym rynku ropy naftowej będzie jej nadmiar w wysokości 800 tys. baryłek dziennie, a w 2026 r. nadwyżka surowca na globalnych rynkach wyniesie już 1,4 mln baryłek ropy dziennie.

„Chociaż rynek już uwzględnił w cenach pewne zwyżki podaży ropy, to spodziewamy się dużych nadwyżek surowca w 2025 i 2026 r., co dodatkowo obciąży ceny ropy” - wskazują analitycy Goldman Sachs w rynkowej nocie.

Dodają, że średnia cena ropy Brent na koniec tego roku wyniesie 63 USD.

Wojna handlowa, a szczególnie konfrontacja między USA a Chinami, podsyciła na rynkach obawy przed globalną recesją, która zaszkodziłaby popytowi na energię na świecie. Do tego nieoczekiwana decyzja krajów sojuszu OPEC+ o szybszym, niż się spodziewano, zwiększaniu dostaw ropy z tej grupy państw, zwiększa pesymizm na rynkach co do rosnącej nadpodaży surowca.

PAP Biznes

