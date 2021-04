Premier: "Korporacje powinny płacić podatki tam, gdzie generują przychody"

Pandemia zadłużenia w Europie Zachodniej znacząco zmieniła sytuację i coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z potrzeby zbudowania nowego globalnego ładu fiskalnego – pisze premier Mateusz Morawiecki we francuskim dzienniku „L’Opinion” w piątek.

„Rozpoczynamy debatę o międzynarodowych podatkach, o tym, czy korporacje powinny płacić podatki tam, gdzie generują przychody. Rozmawiamy o tym, czy to fair, że w niektórych krajach Unii można nie płacić podatków w ogóle. Tych tematów do tej pory nie traktowano na serio. Pandemia długu w Europie Zachodniej zmieniła podejście do tego tematu” – pisze premier Morawiecki.

Szef polskiego rządu podkreśla, że: „mamy problem międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Komisja Europejska w 2020 r. przegrała w sądzie i Apple nie musi płacić Irlandii 13 mld zaległych podatków – sądy, nawet te europejskie, nie zawsze postępują zgodnie z duchem sprawiedliwości”.

„Ograniczenie rajów podatkowych to również nowoczesna polityka przemysłowa, gdyż zamykanie możliwości wytransferowania środków z firm za granicę naturalnie zwiększa poziom prywatnych inwestycji” – stwierdza szef rządu

Polski premier opisuje historię reform podatkowych w Polsce od czasu przywileju koszyckiego w 1374 r. aż po XXI w., wskazując na ograniczanie luki VAT i CIT jako „nowej odsłony ruchu egzekucyjnego, który dąży do wzmocnienia państwa”.

„Elity polityczne Rzeczypospolitej zaniechały reform, gdy był ku temu czas. Blokada polskich reform podatkowych była uważana za rzecz o strategicznym znaczeniu na polu polityki europejskiej na dworach pruskim i rosyjskim. Władcy tych krajów dali temu wyraz w traktacie poczdamskim, gdzie słabość polskich rządów uznana została za gwarancję interesów naszych przyszłych zaborców. Dziś odbudowa wpływów podatkowych jest również drogą do trwałego odzyskania polskiej podmiotowości” – podkreśla premier.

„Uczciwy, prorozwojowy system podatkowy może przyspieszyć budowę polskiej klasy średniej i polskiego dobrobytu” – uważa premier Morawiecki.

Premier krytykuje legislację międzynarodową zezwalającą na funkcjonowanie rajów podatkowych: „Raje podatkowe służą poprawianiu wyników korporacji, ale są sprzeczne z najbardziej elementarnymi zasadami sprawiedliwości, pozbawiając społeczności, w których globalne firmy zarabiają, słusznie należnych im podatków.”

„Czy to sprawiedliwe, że skromna rodzina prowadząca sklepik na osiedlu płaci podatki, a globalny koncern z sektora nowych technologii nie? Prawnicy podatkowi zajmujący się optymalizacją podatkową i cenami transferowymi mogliby napisać prawdziwą historię polskiej transformacji. Byłaby inna od obiegowych opinii” – pisze szef polskiego rządu.

„Afera Lux Leaks (dotycząca unikania płacenia podatków przez międzynarodowe korporacje; ponad 300 firm, m.in. Apple, Deutsche Bank i IKEA, rejestrowało specjalne spółki na terenie Luksemburga w latach 2002-2010 i unikało płacenia milionów euro podatków w krajach, w których osiągały zyski - PAP) była momentem zwrotnym w walce z rajami podatkowymi w Europie. Zrozumienie problemu walki z luką VAT wzrosło również dzięki staraniom polskiego rządu. Polska głośno woła w Brukseli, domagając się sprawiedliwego systemu podatkowego VAT, ale też CIT. Mówimy o tym od 2015 r., a nie tylko wtedy, kiedy wybuchają kolejne afery” – podsumowuje premier Morawiecki.

Artykuł ukazał się w weekendowym wydaniu dziennika „L’Opinion” w ramach projektu „Opowiadamy Polskę światu” realizowanego przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, KGHM Polska Miedź SA i Polskiej Agencji Prasowej.

Z Paryża Katarzyna Stańko

PAP/ as/