Ale maj! Ulewy i śnieżyce, na Bałtyku sztorm-gigant

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w niedzielę ostrzeżenie drugiego dla województwa pomorskiego o możliwym sztormie na Bałtyku. Prędkość wiatru może osiągnąć nawet 9 stopni w skali Beauforta. W nocy w województwie warmińsko-mazurskim, szczególnie w okolicach Olsztyna, Ostródy, Szczytna, Mrągowa, Iławy, Kętrzyna, Lidzbarka Warm., Elbląga występuje 70 proc. prawdopodobieństwo opadów śnieguWcześniej IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu w powiatach woj. pomorskiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niektóre rzeki woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego mogą przekroczyć stany ostrzegawcze.

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni opublikowało w niedzielę ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem na Bałtyku. Od godz. 14 w części wschodniej strefy brzegowej będzie występował wiatr północno-wschodni skręcający na północny, który może osiągnąć w porywach od 8 do 9 stopni w skali Beauforta, a więc jego prędkość będzie wynosiła do około 87 km/h.

IMGW prognozuje w tym czasie stan morza do 5 stopni w skali Douglasa, co oznacza, że wysokość występującej fali może sięgać do 4 metrów.

Sztormowa pogoda utrzyma się przynajmniej do 3 maja do godziny 1.00. Synoptycy zaznaczają jednak, że trudne warunki mogą potrwać dłużej i ostrzeżenie może obowiązywać także później, dlatego zalecają ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

Ósmy i dziewiąty stopień w skali Beauforta oznacza początkowo sztorm i wicher przechodzący następnie w silny sztorm. Wiatr jest na tyle silny, że łamie gałęzie drzew.

Ostrzeżenia drugiego IMGW wydał dla powiatu gdańskiego i Gdańska, a także dla powiatów starogardzkiego, tczewskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego i nowodworskiego. Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, a ich wysokość od niedzieli do poniedziałku rano może wynieść od 30 mm do 60 mm. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia dla kilkudziesięciu powiatów w związku z intensywnymi opadami deszczu. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z silnym wiatrem, w porywach do 90 km/h.

Według meteorologów w niedzielę intensywne opady deszczu występować będą też w znacznej części woj. kujawsko-pomorskiego i zachodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia II stopnia wydano także dla województwa wielkopolskiego, oraz dla województwa dolnośląskiego, w tym dla powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego i dzierżoniowskiego. Prognozowana suma opadów to 35-50 mm, a lokalnie nawet 65 mm.

W województwie łódzkim, w okolicach Bełchatowa, Łodzi, Łasku, Sieradza, Łowicza, Piotrkowa Trybunalskiego Zgierza, Zduńskiej Woli z 90 proc. prawdopodobieństwem występować mogą burze.

IMGW ostrzega, że w nocy w województwie warmińsko-mazurskim, szczególnie w okolicach Olsztyna, Ostródy, Szczytna, Mrągowa, Iławy, Kętrzyna, Lidzbarka Warm., Elbląga występuje 70 proc. prawdopodobieństwo opadów śniegu. Opady śniegu mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 2 do 6 cm.

IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne dla zlewni niektórych rzek woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Na rzekach tych możliwe są wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a lokalnie także osiągnięcie stanów alarmowych. Po utrzymujących się od kilkunastu godzin opadach deszczu na czterech rzekach w regionie przekroczone są w niedzielę stany alarmowe – wynika z danych IMGW-PIB.

Instytut prognozuje na południu regionu opady od 35 mm do 50 mm, lokalnie około 65 mm. W pozostałej części regionu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Intensywne opady spowodowały wzrost poziomu wód w dolnośląskich rzekach. Stany alarmowe przekroczone są na czterech wodowskazach w regionie; na rzekach: Bystrzyca Dusznicka, Pełcznica, Kaczawa oraz Kamienica. Z kolei przekroczenie stanów ostrzegawczych zanotowano na 16 wodowskazach.

»» O planie zagospodarowania terenów nadmorskich czytaj tutaj:

Jak zagospodarować morze? Oto plan!

PAP, sek