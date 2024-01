Uważaj na spacerze: Mrozy będą rekordowe!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenie przed silnym mrozem w części woj. pomorskiego. W nocy temperatura może spaść do minus 17 stopni Celsjusza - podaje IMGW.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla części woj. pomorskiego.

Mieszkasz w tym rejonie? Uważaj!

Ostrzeżenie obowiązuje w powiecie kartuskim, kościerskim, gdańskim, nowodworskim, starogardzkim, kwidzyńskim, tczewskim, sztumskim, malborskim oraz w Gdańsku.

Temperatura na (sporym) minusie

Synoptycy prognozują temperaturę minimalną w nocy od minus 17 stopni C do minus 14 stopni C. Temperatura maksymalna w dzień będzie wynosić od minus 12 stopni C do minus 9 stopni C.

Ostrzeżenie obowiązuje w niedzielę od godz. 21 do wtorku do godz. 8 rano.

