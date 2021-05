Premier: W 2030 roku dogonimy w pełni rozwinięte gospodarki zachodnie. Teraz czas na ofensywę

590 – ta liczba to symbol polskiej marki. To przede wszystkim solidność i rzetelność. Siła przetrwania oraz ekspansji. Z kolei Kongres 590 to miejsce dyskusji jak Polska może przetrwać kryzys - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia drugiego dnia Kongresu 590

Czwartek jest drugim i ostatnim dniem Kongresu 590, podczas którego zaplanowano panele i debaty m.in. o bezpieczeństwie zdrowotnym i ekologii, społeczeństwie, gospodarce.

To najlepsze miejsce, by rozmawiać o tym, jak polska gospodarka może przezwyciężyć kryzys i jak może rozwijać się dalej. Tutaj też musi toczyć się dyskusja o perspektywach na przyszłość – o nowych inwestycjach i przełomowych innowacjach. W efektywnej gospodarce każdy ma swoją rolę do wypełnienia. Fundamentalnym zadaniem państwa – obok walki o życie i zdrowie obywateli – jest wspieranie firm i obrona miejsc pracy. Uratowaliśmy ponad pięć milionów miejsc pracy i dziś mamy najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Stworzyliśmy mechanizmy, które nie tylko służą przetrwaniu, ale pozwalają wierzyć, by w drugiej połowie roku nastąpiło odbicie w gospodarce. Czas by przejść do inwestycyjnej ofensywy - mówił Premier Morawiecki.

Już czas, aby od obrony przejść do inwestycyjnej ofensywy. Wezwaniem do działania jest właśnie hasło tegorocznego Kongresu - Polska 2030. Dla mnie Polska roku 2030, to Polska po wdrożeniu Krajowego Planu Odbudowy, tego nowego Plan Marshalla, którego tym razem nikt nam nie odbierze Polska droga do nowoczesności, dzięki której dogonimy zachodnie kraje. To CPK, otwarty Przekop Mierzei Wiślanej, dokończony system 8 tysięcy kilometrów dróg. To wreszcie innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Wiem, że na to nas stać. Mamy silną i odporną gospodarkę. Mamy tysiące utalentowanych pracowników. Przed nami trudne zadanie. Rok temu przez pandemię Kongres został przełożony. Z perspektywy czasu wiemy, że to była odpowiedzialna decyzja. Dziś spotykamy się w formule hybrydowej. Ale wierzę, że za rok spotkamy się w formie „na żywo”. Jestem przekonany, że słowo „ożywienie” będzie towarzyszyło wszystkim uczestnikom kongresu, bo przecież wierzymy, że polska gospodarka już wkrótce odzyska wigor i powróci na ścieżkę wzrostu po której kroczyła przed nadejściem pandemii- dodał szef rady ministrów.