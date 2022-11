Kongres 590: Czy PKN Orlen zapewni nam energetyczne bezpieczeństwo?

Czy silny koncern multienergetyczny jakim jest PKN Orlen może być filarem bezpieczeństwa całego kraju? O tym rozmawiali podczas Kongresu 590 w Rzeszowie uczestnicy debaty prowadzonej przez Redaktora Naczelnego „Gazety Bankowej” Maciej Wośko.

Jak wykorzystać potencjał PKN Orlen? Jak dbać, przy pomocy naszego narodowego czempiona, o bezpieczeństwo? A może kreowanie tak dużego podmiotu to błąd i tworzenie molocha?

Karol Wolff, dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN Orlen nie ma wątpliwości:

Zastanawiając się nad tym jaka jest przyszłość dla Grupy Orlen jasno widzimy, że w ciągu najbliższych 20 - 30 lat zmniejszać się będzie rola ropy a zwiększać rola energii elektrycznej, tak w gospodarce jak i w transporcie. W tym kontekście mówimy o tym by z jednej strony budować efektywność dla tej działalności naftowo-gazowej, zbudować silny koncern oil and gas, ale też inwestuje w energetykę, moce wytwórcze energii odnawialnej i szuka rozwiązań w energii nuklearnej.

A co do tworzenia molocha? „Wszędzie tam gdzie państwo inwestuje tworzone są duże spółki, będące spółkami jeden, dwa albo trzy w tamtejszych gospodarkach. I to są nasi partnerzy. Niniejszym weszliśmy do ligi dużych energetycznych spółek europejskich. Widzimy dużą możliwość budowania partnerstw w nowych biznesach”.

Czy taki kolos może nam zapewnić bezpieczeństwo?

Ceny zależą od sytuacji na rynkach międzynarodowych - ostatnie dwa kwartały to był największy kryzys na rynku energetycznym od lat 70-tych ubiegłego wieku. Ceny surowców energetycznych skoczyły kilkunastokrotnie, choć w ostatnich miesiącach widzimy ślady stabilizacji. Można z pewną dozą optymizmu patrzeć w przyszłość.

„Duży może więcej” - podsumował Wolff.

Orlen jest obecnie liderem w Europie Środkowej pod względem działalności. Czy może stanowić, jak chcą krytycy, zagrożenie dla Skarbu Państwa? Piotr Palutkiewicz wiceprezes Warsaw Enterprise Institute mówi:

Emocjonalnie warto powiedzieć, że jest to powód do dumy - mamy 115 największą firmę świata, a jej skala i rozpoznawalność będzie globalna. Co do kwestii myślenia o gospodarce - jako liberałowie gospodarczy pogodziliśmy się z tym, że posiadanie pewnych firm przez Skarb Państwa jest zasadne i utworzenie giganta państwowego się udało.

Jak wskazał ekspert w Orlenie udało się stworzyć konkurenta dla światowych kolosów!

Pełna treść dyskusji dostępna jest na YT: