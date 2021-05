Bez wsparcia spółek Skarbu Państwa o sukcesy byłoby trudniej

- Nie byłoby tych sukcesów, albo byłyby dużo trudniejsze do osiągnięcia, gdyby nie wsparcie spółek Skarbu Państwa” - powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W Warszawie spotkał się z siatkarzami Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle, którzy w sobotę wygrali Ligę Mistrzów.

To jest coś, co może cieszyć, że spółki Skarbu Państwa realizując społeczną misję wspierania aktywności Polaków w sferze sportu i kultury tak umiejętnie lokują swoje środki, czego sukces tej drużyny jest potwierdzeniem - powiedział Sasin.

Jestem przekonany, że nie byłoby tych sukcesów, albo byłyby dużo trudniejsze do osiągnięcia, gdyby nie wsparcie spółek Skarbu Państwa. Tak się składa, że cztery najlepsze polskie drużyny siatkarskie są w sporym wymiarze wspierane przez spółki Skarbu Państwa” - dodał.

Pozostałe trzy to: mistrz Polski Jastrzębski Węgiel, VERVA Warszawa Orlen Paliwa oraz PGE Skra Bełchatów.

To znamienne, że najlepszą drużyną w Europie zostaje zespół, który w Polsce zajął drugą lokatę. To pokazuje potęgę polskiej ligi, potęgę polskiej siatkówki. To jest coś, z czego naprawdę możemy być dumni” - zwrócił uwagę Sasin.