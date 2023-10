Sasin: Ostatnie osiem lat to okres inwestycyjnego boomu

Osiem ostatnich lat rządów PiS to okres wielkich inwestycji w całej Polsce; to okres inwestycyjnego boomu - przekonywał w czwartek w Kwidzynie (Pomorskie) minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Szef MAP w trakcie konferencji prasowej przed Zamkiem w Kwidzynie podkreślił, że ostatnie „osiem lat to okres inwestycyjnego boomu”. Jego zdaniem Polska w tym czasie stała się wielkim placem budowy.

„Można powiedzieć, że dzisiaj wielkimi krokami przybliżyliśmy się do poziomu życia i poziomu lokalnej infrastruktury, jaki charakteryzuje bogate kraje Zachodniej Europy. Jesteśmy dumni i wszyscy Polacy mogą być dumni, jak Polska w ciągu ostatnich 8 lat się zmieniła” - przekonywał Sasin.

Zaznaczył, że jest to okres wielkich inwestycji, które są realizowane w całej Polsce. „Mówię o wielkich inwestycjach infrastrukturalnych, drogach, liniach kolejowych, o tym wszystkim, co jest finansowane wprost z budżetu państwa, ale to jest też okres wielkich inwestycji lokalnych, które są realizowane we współpracy z samorządami i innymi organizacjami społecznymi” - przekonywał minister.

Wskazał na trzy programy, które zostały stworzone przez jego ugrupowanie „na rzecz rozwoju podźwignięcia infrastrukturalnego Polski lokalnej, spowodowania, że ten poziom życia w Polsce lokalnej będzie wyższy”. Są to: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i - jak mówił - „największy program cywilizacyjny” - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. „Programy są realizowane we współpracy z samorządami i innymi organizacjami społecznymi” - mówił szef MAP.

„Dzięki temu Polska mogła się odmienić. Zostały wyremontowane drogi lokalne, gminne, powiatowe. Powstały ale też zostały zmodernizowane szkoły, przedszkola, domy kultury, domy pomocy społecznej czy szpitale” - wyliczał Sasin.

Czytaj też: Zyskujemy pozycję tygrysa Europy Środkowo-Wschodniej

Czytaj też: BGK wsparł gospodarkę w ubiegłym roku setkami miliardów złotych

PAP/kp