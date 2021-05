Polski Ład to miliony w kieszeni milionów obywateli

W ramach Nowego Ładu m.in. podniesiona zostanie kwota wolna od podatku i zniesione opodatkowanie części emerytur. Premier: kwota wolna w wysokości 30 tys. zł to rewolucja podatkowa dla 18 mln Polaków

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł to prawdziwa rewolucja podatkowa dla 18 mln Polaków - mówił w sobotę na konwencji programowej premier Mateusz Morawiecki.

Wdrażamy rozwiązanie, które postawi nas, i to w wartościach bezwzględnych, powyżej niektórych bardzo bogatych krajów zachodnich - to kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł” - mówił podczas prezentacji Polskiego Ładu Morawiecki. - Tu już w wartościach nawet bezwzlędnych liczonych w euro, a nie tylko w proporcji do siły nabywczej i do średnich zarobków, ta kwota będzie wyższa niż kwota wolna od podatku we Francji, w Hiszpanii czy Włoszech” - podkreślał. „Będzie podobna do kwoty wolnej od podatku obowiązującej w Danii - dodał.

Jak wskazał szef rządu, „to prawdziwa rewolucja podatkowa dla 18 mln Polaków”.

To spowoduje, że dla osoby, która dzisiaj zarabia na poziomie wynagrodzenia minimalnego, 1650 zł netto zostanie w portfelu takiej osoby, a takich osób cały czas jest wiele, jest za wiele, bo chcemy, żeby jak najwięcej osób zarabiało więcej, bliżej średniej krajowej, powyżej średniej krajowej, wokół średniej krajowej i również te osoby, które dziś zarabiają na poziomie średniej krajowej, będą beneficjentami tej zmiany systemu w kierunku systemu prawdziwie progresywnego - podkreślał Morawieck

Polski Ład: emerytury do 2,5 tys. zł bez podatku

W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł – przewiduje Polski Ład. Są również rozwiązania na rzecz wydłużania okresu aktywności zawodowej seniorów.

Polski Ład przewiduje, że w ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł. Wskazano, że oznacza to, że przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2000 zł rocznie więcej.

Autorzy Polskiego Ładu chcą także wydłużać okres aktywności zawodowej seniorów przez umożliwienie osobom w wieku 55 plus zmniejszenia wymiaru czasu pracy.

Wprowadzony będzie także nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego – PIT-0 dla Seniora. Pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny 60/65 lat i nie przejdą na emeryturę, lecz zdecydują się kontynuować pracę, nie zapłacą podatku dochodowego (do poziomu progu podatkowego), co zwiększy ich pensję netto, a dzięki dalszej aktywności na rynku pracy powiększą wysokość przyszłej emerytury.

Bezpieczeństwo seniorów ma być zwiększone przez dofinansowanie zakupu tzw. opasek bezpieczeństwa. Umożliwią one proste bądź automatyczne wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Ponadto w związku ze skutecznością dotychczasowego programu „Leki 75 plus” umożliwione ma być korzystanie z programu osobom młodszym (70 plus), a w niektórych kategoriach leków nawet osobom z grupy 60 plus.

W tym zakresie Nowy Ład pokazuje, że wraca szacunek dla ludzkiej pracy, czyli po prostu dbałość o to, by Polakom z ich pracy zostawało więcej w kieszeni. To zwłaszcza dziś bardzo ważne.

Maksymilian Wysocki, PAP