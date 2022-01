Polski Ład. Osiem milionów emerytów i rencistów korzysta

Ponad osiem milionów emerytów i rencistów otrzyma wyższe świadczenia dzięki rozwiązaniom Polskiego Ładu, zmiany są korzystne dla bardzo licznej grupy – 94 proc. emerytów i 98 proc. rencistów zyska na zmianach podatkowych. W 2022 r. wzrosła kwota wolna od podatku. W związku z tym każde świadczenie brutto wypłacane emerytowi bądź renciście do dwóch i pół tysiąca miesięcznie nie powoduje powstania zaliczki na podatek dochodowy – mówi Agnieszka Pietrzyk, zastępca naczelnika III US Warszawa Śródmieście, w rozmowie ze Stanisławem Koczotem, zastępcą redaktora naczelnego „Gazety Bankowej” w telewizji wPolsce.pl

Stanisław Koczot: Jak wysokość świadczeń zapewnia zyski wynikające z rozwiązań Polskiego Ładu, jak wysoka musi być emerytura czy świadczenie rentowe, żeby rzeczywiście emeryt czy rencista odczuł w swoim portfelu dodatni wpływ Polskiego Ładu?

Agnieszka Pietrzyk: Rozwiązania Polskiego Ładu wpływają korzystnie na świadczenia pobierane przez emerytów czy rencistów. Przede wszystkim w 2022 r. wzrosła kwota wolna od podatku, wynosi ona obecnie 30 tys. zł. W związku z tym każde świadczenie brutto wypłacane emerytowi bądź renciście do wysokości dwóch i pół tysiąca miesięcznie nie powoduje powstania zaliczki na podatek dochodowy, tym samym świadczenie wypłacone w styczniu 2022 r. będzie wyższe od świadczenia wypłaconego w grudniu.

W przedziale od 2500 zł do 4920 zł zaliczka obliczona według nowych zasad Polskiego ładu także będzie niższa od zaliczki obliczonej według zasad obowiązujących do końca 2021 r., nawet pomimo braku odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, a więc również w tej grupie świadczenie będzie wyższe niż w ubiegłym roku. W kolejnym przedziale, czyli powyżej tych 4920 zł co do zasady zaliczka na podatek dochodowy będzie wyższa w tym roku niż zaliczka obliczona według zasad ubiegłorocznych i teoretycznie świadczenie powinno być mniejsze.

Niemniej, rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r. odroczyło termin poboru i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego różnicy zaliczki obliczonej według nowych i starych zasad i tym samym podatnicy świadczeniobiorcy powinni otrzymać świadczenie w takiej samej wysokości.

Polski Ład wprowadził Pit zero dla seniorów, jest to rozwiązanie rewolucyjne, jakiego nie było do tej pory i jest to jedno z kluczowych rozwiązań Polskiego ładu. Jaki był powód wprowadzenia tej ulgi?

Przede wszystkim powodem wprowadzenia tej ulgi była intencja zachęcenia seniorów, czyli wszystkich, którzy są uprawnieni do tej ulgi, do pozostania czynnym na rynku pracy.

Potrzebne jest doświadczenie emerytów, doświadczenie osób, które długo są na rynku pracy – i jest ono korzystne dla samych emerytów.

Ulga ta jest przewidziana dla seniorów, dla kobiet powyżej 60. roku życia i mężczyzn powyżej 65. roku życia, którzy posiadają uprawnienia do renty bądź emerytury, ale zrezygnują w chwili obecnej z poboru tej emerytury bądź renty i pozostaną aktywni na rynku pracy. Wówczas ich przychody do wysokości 85 528 zł pozostają zwolnione z opodatkowania.

