Bank Pekao dofinansuje projekt budowy blisko 700 mieszkań komunalnych w Żorach

Bank Pekao S.A. podpisał ze spółką miejską ZTK Żory umowę na emisję obligacji z przeznaczeniem na finansowanie kolejnego etapu inwestycji budowy mieszkań komunalnych w tym położonym na Górnym Śląsku mieście. W ramach tego etapu inwestycji do 2024 roku powstanie 288 mieszkań, wcześniej bank współfinansował w Żorach budowę 398 mieszkań

Mieszkania zbudowane w ramach pierwszego etapu zostały już całkowicie zasiedlone. Ich budowa była finansowania przez Bank Pekao i DNB. Po drugiej części inwestycji obejmującej dwa budynki i 288 mieszkań Bank Pekao będzie głównym bankiem finansującym projekt w Żorach z 113 mln zł udzielonego finansowania, co będzie stanowiło ponad 66 proc. wolumenu finansowania programu mieszkaniowego „Z przyszłością w Żorach”.

Bank Pekao należy do liderów w finansowaniu przedsięwzięć samorządowych. Ze szczególną satysfakcją angażujemy się w projekty mieszkaniowe, które szybko przekładają się na poprawę jakości życia lokalnych społeczności. W przypadku mieszkań komunalnych to ważne wsparcie dla mniej zamożnych rodzin. Co ważne realizowana, inwestycja to nowoczesne, ekologiczne budownictwo mieszkaniowe z parkingami podziemnymi, ścieżkami rowerowymi, placem zabaw – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.