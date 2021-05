Szef dyplomacji Węgier: Jesteśmy solidarni z premierem Czech

Przyjaciółka przyjaciółki odwołała kogoś, kto nie jest przyjacielem przyjaciółki, przyjaciółka rekomendowała przyjaciółkę, przyjaciółka powołała przyjaciółkę przyjaciółki, itd. itd. Ale nikt nie wie, o co chodzi. To nie scenariusz telenoweli, albo – zastrzegamy – pusty, seksistowski żart, to opis tego, jak zmienia się dziś szefa ważnej państwowej agencji.