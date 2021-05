Poza Unią węgiel ma się świetnie. Za chwilę pokaże się nowy, ważny gracz

Kraje Azji z bogatymi zasobami węgla - w przeciwieństwie do Unii Europejskiej - stawiają na wykorzystanie tego surowca dla rozwoju gospodarczego i zapewnienia stabilnych dostaw relatywnie taniej energii.

Stany Zjednoczone mogą się poszczycić największymi na świecie zasobami węgla. Potwierdzone rezerwy węgla w 2018 roku wynosiły tam 250,2 mld ton, co stanowi około 24 proc. światowych zasobów węgla.

Rosja - druga w rankingu - posiada 160,3 mld ton zasobów węgla i znajduje się w gronie największych producentów tego surowca na światowym rynku. W 2019 roku w rosyjskich kopalniach wydobyto około 430 mln ton węgla.

-We wszystkich krajach na świecie poza Unią Europejską węgiel kamienny oraz brunatny jest traktowany jako bogactwo - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - W Unii Europejskiej uchodzi on natomiast za utrapienie. Tylko w Unii przyjęto formułę walki z CO2 poprzez zaniechanie wydobycia węgla. Reszta świata stawia na coraz wyższe technologie jego użytkowania. My zachowujemy się biernie i pasywnie, niczym techniczni analfabeci.