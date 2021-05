CBOS o ankietowanych: Co trzeci się zaszczepił, niemal tyle samo to planuje

W ostatnich tygodniach program szczepień przyspieszył, a liczba nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 spadała. 9 maja ruszyła rejestracja na szczepienia dla 18-latków, a od 17 maja program szczepień rozszerzono o młodzież w wieku lat 16 i 17 – informuje firma badawcza CBOS. Skrócony został także czas między dawkami szczepień – wszystkie preparaty będzie można przyjmować po minimum 35 dniach od pierwszego szczepienia

W kwietniu i maju tempo wykonywania szczepień przeciwko koronawirusowi w Polsce przyspieszyło, od ponad miesiąca spada także dzienna liczba nowych przypadków zakażeń. Ostatnio skrócony został także czas między dawkami szczepień – wszystkie preparaty będzie można przyjmować po minimum 35 dniach od pierwszego szczepienia, informuje Ośrodek Badania Opinii Społecznej (CBOS). Przyspieszeniu uległo także szczepienie ozdrowieńców – będą oni mogli się szczepić po 30 dniach, a nie, jak wcześniej, po trzech miesiącach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu.

W maju po raz kolejny zapytaliśmy respondentów o ich stosunek do szczepień przeciw COVID-19, ocenę ich organizacji, a także o przebycie zakażania koronawirusem. Interesowało nas, jak duża część społeczeństwa zyskała już jakąś odporność na koronawirusa - czytamy w komunikacie firmy CBOS.

Z deklaracji badanych wynika, że więcej niż co trzeci z nich zaszczepił się już przynajmniej jedną dawką (36 proc.), nieco mniejsza grupa chciałaby się zaszczepić (33 proc.), natomiast co czwarty ankietowany nie ma takiego zamiaru (25 proc.). Relatywnie niewielu nie ma sprecyzowanego stosunku do szczepień (6 proc.) – informuje CBOS w komunikacie.

W porównaniu do pomiaru kwietniowego wyraźnie przybyło osób zaszczepionych co najmniej jedną dawką (wzrost z 21 proc. do 36 proc.), oraz ubyło osób deklarujących, że chcą się zaszczepić (z 44 proc. do 33 proc.), a także osób, które nie chcą się szczepić (z 30 proc. do 25 proc.).

CBOS/mt