Ogromne niezadowolenie Polaków z rządu. Tak źle nie było

Według 43 proc. badanych sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 37 proc. Polaków. Pozostali nie mają zdania - wynika z sondażu CBOS.

Z raportu „Nastroje społeczne w ostatniej dekadzie maja” wynika, że minimalnie zmniejszył się odsetek niezadowolonych z kierunku zmian dokonujących się w kraju (z 45 do 43 proc.) i nadal częściej jest on oceniany negatywnie niż pozytywnie. Co piąty badany nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

Niekatolicy cieszą się z koalicji

Postrzeganie ogólnej sytuacji związane jest też ze światopoglądem i preferencjami politycznymi. Stosunkowo najlepiej ocenili ją niepraktykujący religijnie (48 proc.) lub praktykujący rzadko (40 proc.), identyfikujący się z lewicą (55 proc.) i sympatycy Koalicji Obywatelskiej (74 proc.).

Ci wierzący to Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja

Krytycznie rozwój sytuacji w kraju ocenili praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu (67 proc.), utożsamiający się z prawicą (59 proc.), a w elektoratach – zwolennicy Konfederacji Wolność i Niepodległość (72 proc.), a także Prawa i Sprawiedliwości (65 proc.).

Sytuacja polityczna

CBOS zapytał również o ocenę sytuacji politycznej w Polsce.

W porównaniu z poprzednim pomiarem ubyło o 2 punkty procentowe ankietowanych zadowolonych (do 18 proc.), jak i niezadowolonych (do 34 proc.) z sytuacji politycznej w Polsce, a przybyło oceniających ją przeciętnie (o 4 punkty, do 43 proc.). Zdania nie ma 5 proc.

Podobnie jak w przypadku kierunku zmian dokonujących się w kraju częściej zadowolenie z sytuacji politycznej wyrazili nieuczestniczący w praktykach religijnych (23 proc.), ankietowani o lewicowych poglądach politycznych (31 proc.) i sympatycy Koalicji Obywatelskiej (45 proc.). Według 52 proc. zwolenników PiS i 57 proc. Konfederacji – sytuacja polityczna zmierza w złym kierunku.

Gospodarczy alarm!

W stosunku do kwietnia zmniejszył się odsetek zadowolonych z sytuacji gospodarczej (o 2 punkty, do 29 proc.), udział niezadowolonych nie zmienił się (28 proc.), a liczba oceniających ją przeciętnie wzrosła (o 3 punkty, do 39 proc.).

Pozytywną ocenę sytuacji gospodarczej mają najczęściej zwolennicy Koalicji Obywatelskiej (44 proc.), a w drugiej kolejności – Trzeciej Drogi (41 proc.).

Badanie zrealizowano od 20 maja do 2 czerwca 2024 r. na próbie 1038 osób (w tym: 65,3 proc. metodą CAPI, 23,3 proc. – CATI i 11,4 proc. – CAWI).

