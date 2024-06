CBOS: Polacy krytyczni wobec Zielonego Ładu

Najbardziej wrogo nastawioną wobec Zielonego Ładu grupą społeczną są rolnicy. U 84 proc. z nich proponowane przez UE rozwiązania składające się na Zielony Ład są nie do przyjęcia.

Europejski Zielony Ład wywołuje negatywne skojarzenia u 52 proc. Polaków, a pozytywne zaledwie u 14 proc. – wynika z najnowszego badania CBOS.

52 proc. Polaków ma krytyczne nastawienie do forsowanego przez Brukselę tzw. Zielonego Ładu, a nawet jeżeli te skojarzenia są inne, to raczej „ani pozytywne, ani negatywne” (29 proc. wskazań) niż jednoznacznie pozytywne (14 proc.). Opcję „trudno powiedzieć” wskazało 5 proc. badanych.

Poglądy polityczne grają dużą rolę

Dobre konotacje z hasłem Zielony Ład ma co czwarty ankietowany, który określił swoje zainteresowanie polityką jako „bardzo duże”. Zdecydowana większość, bo aż 84 proc. aktywnych politycznie rolników jest wrogo nastawiona do Zielonego Ładu. Lewicowe poglądy polityczne sprzyjały odpowiedzi, że kojarzy się on „pozytywnie” (23 proc. wskazań), a prawicowe – że „negatywnie” (74 proc. wskazań w tej grupie respondentów).

Rolnictwo, ekologia, ale też ograniczenia i zakazy

Na pytanie, „z czym kojarzy się Panu(i) Zielony Ład?” respondenci najczęściej odpowiadali, że z rolnictwem (24 proc.) i ekologią (14 proc.). Wśród pozostałych odpowiedzi dominowały: ograniczenia i zakazy (12 proc. wskazań), negatywne skutki finansowe (10 proc.), protesty grup zawodowych (8 proc.) oraz odejście od węgla (7 proc.).

Pytani o skojarzenia, ankietowani wskazywali również na „ograniczenie wolności” (5 proc.), to, że UE „narzuca coś wbrew ich woli” (5 proc.) oraz na klimat (4 proc.). Czterem procentom pytanych Zielony Ład kojarzył się z „działaniem przeciwko Polsce”. Po 3 proc. wskazało na „zamieszanie i bałagan” oraz na „motoryzację”, a po 2 proc. na „coś podejrzanego, przekręt, oszustwo” oraz na „coś szkodliwego dla Polski i Europy”.

Mężczyźni bardziej krytyczni niż kobiety

Z badania CBOS wynika, że skojarzenia „ekologiczne” – odnoszące się do przyrody, chronienia jej i dbania o czystość środowiska naturalnego – częściej niż u innych pojawiają się u osób z wyższym wykształceniem, o relatywnie wysokich dochodach oraz skłaniających się ku światopoglądowi lewicowemu.

Skojarzeniom ogólnie pozytywnym sprzyja młody (25–34 lata), a także dojrzały wiek (55+), duże zainteresowanie polityką oraz nieuczestniczenie w praktykach religijnych. Skłonność do negatywnych emocji związanych z Zielonym Ładem częściej notowana jest u mężczyzn niż u kobiet.

Więcej obaw niż nadziei

„Europejski Zielony Ład raczej nie kojarzy się Polakom z czymś, co przyniesie naszemu krajowi pożytek. Przeciwnie, budzi on wyraźnie więcej obaw niż nadziei. Obawy dotyczą przede wszystkim zagrożenia, że w wyniku tych przedsięwzięć może poważnie ucierpieć nasze rolnictwo, mogą zniknąć całe gałęzie gospodarki, znacznie wzrosną koszty życia, być może też UE zdobędzie jeszcze większą władzę nad nami i możliwości wpływania na nasze życie. Ci, których Zielony Ład napawa nadzieją, liczą na to, że dzięki niemu w przyszłości będziemy oddychać czystym powietrzem, a może nawet uda nam się uratować świat przed klimatyczną zagładą” – napisali autorzy sondażu.

Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Pakiet obejmuje inicjatywy w ściśle powiązanych ze sobą obszarach, np. klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa oraz zrównoważonego finansowania.

Źródło: PAP

Oprac. GS