Wiceszef MSZ: do 1 lipca system paszportów covidowych w UE

Do 1 lipca na poziomie Unii Europejskiej zostanie wprowadzony system tzw. paszportów covidowych; Polska będzie gotowa do 25 czerwca - podkreślił we wtorek wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Sensem systemu, jak podkreślił, jest ułatwienie podróżowania po Europie

Wiceszef MSZ potwierdził w RMF FM, że kwestia tzw. paszportów covidowych w Europie jest już przesądzone. Do 1 lipca zostanie wprowadzony system paszportów covidowych. Polska nawet wcześniej będzie już gotowa, jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, do 25 czerwca - powiedział.

Sensem całego tego systemu jest to, aby móc łatwiej podróżować po Europie, po Strefie Schengen, móc legitymować się albo szczepieniem, albo faktem przechorowania, posiadania przeciwciał - wyjaśnił Przydacz.

Zgodnie z zapowiedziami wiceminister zdrowia Anny Goławskiej Polska do 25 czerwca powinna być podłączona do unijnego systemu certyfikatów covidowych, tzw. zielonych cyfrowych certyfikatów. Projekt certyfikatu, który Komisja Europejska przedstawiła w połowie marca, muszą jeszcze przyjąć parlament UE i Rada Europejska.

Po osiągnięciu porozumienia przez negocjatorów Rady UE i PE, Komisja Europejska zapewniła, że „unijne cyfrowe zaświadczenia COVID” będą zasadniczo dostępne dla obywateli od 1 lipca. Od 1 lipca dostępne będą trzy rodzaje certyfikatów: zaświadczenie o szczepieniu, o negatywnym wyniku testu, świadectwo wyzdrowienia. Wszystkie będą bezpłatne dla wszystkich obywateli UE. Można je będzie dostać w formacie cyfrowej na urządzeniu cyfrowym lub wydrukować na papierze - poinformował w piątek podczas konferencji prasowej komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Certyfikaty covidowe, w formie kodu QR w aplikacji albo w formie papierowej, nie będą warunkiem przemieszczania się w Unii. Mają zawierać informacje o tym, czy ktoś był zaszczepiony, czy jest ozdrowieńcem, czy ma negatywny wynik testu diagnostycznego. Unia Europejska nie planuje przy tym utworzenia na poziomie europejskim centralnego rejestru z danymi pacjentów. Każdy kraj członkowski będzie gromadził dane w swoim odrębnym systemie.

PAP/mt

Czytaj też: Ukraina planuje wprowadzić paszporty szczepionkowe od lipca